Армения получит два современных электропоезда

В распоряжение Армении скоро поступят два современных электропоезда ЭП2Д, говорится в сообщении пресс-службы "Южно-Кавказских железных дорог". Сегодня на Демиховском машиностроительном заводе состоялась церемония приема двух ЭП2Д.

Поезда будут работать на линии Ереван-Гюмри-Ереван, создавая новые комфортные условия для пассажиров. Электропоезда ЭП2Д находятся в эксплуатации в Армении с 2018 года, говорит генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников.

"Мы очень довольны сотрудничеством с Трансмашхолдингом и его предприятиями как на этапе строительства подвижного состава, так и в процессе эксплуатации и гарантийного обслуживания, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.