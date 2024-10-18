Вестник Кавказа

Новую железную дорогу построят неподалеку от Красной Поляны

Знак Остановка первого вагона
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В горном кластере Сочи появится новая железная дорога. Она будет предназначена для туристов и пройдет по живописному маршруту.

В районе Красной Поляны в Сочи для туристов готовят новую железную дорогу, этой информацией поделились в Минтуризма Краснодарского края.

"В селе Кепша Краснополянского округа скоро появится возможность совершить путешествие на поезде по настоящей железной дороге. Поездка пройдет по живописным окрестностям вдоль реки Мзымта"

– ведомство

Протяженность железнодорожного туристического маршрута составит около 2 км. Узкоколейная дорога пройдет по старому участку автомобильной дороги А-149 "Адлер-Красная Поляна". Туристы смогут любоваться долиной реки и ущельем Ахцу.

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