Новую железную дорогу построят неподалеку от Красной Поляны

В горном кластере Сочи появится новая железная дорога. Она будет предназначена для туристов и пройдет по живописному маршруту.

В районе Красной Поляны в Сочи для туристов готовят новую железную дорогу, этой информацией поделились в Минтуризма Краснодарского края.

"В селе Кепша Краснополянского округа скоро появится возможность совершить путешествие на поезде по настоящей железной дороге. Поездка пройдет по живописным окрестностям вдоль реки Мзымта"

– ведомство

Протяженность железнодорожного туристического маршрута составит около 2 км. Узкоколейная дорога пройдет по старому участку автомобильной дороги А-149 "Адлер-Красная Поляна". Туристы смогут любоваться долиной реки и ущельем Ахцу.