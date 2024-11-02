Вестник Кавказа

Названа главная проблема туризма в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Абхазии востребован среди россиян, в республике появляются новые отели. При этом пробелом является отсутствие полноценной инфраструктуры для большого турпотока, считают в "Интуристе".

Российский туроператор "Интурист" дал оценку минувшему туристическому сезону в Абхазии, об этом рассказал гендиректор абхазской компании "Гаруда" Георгий Ачба.

"Оператор "Интурист" очень доволен 2024 годом в Абхазии, чувствуется развитие: развивается инфраструктура, динамично строятся отели. Это дает возможность хорошему потоку туристов"

– Ачба

При этом имеется огромный пробел - в республике нет полноценной инфраструктуры, чтобы обслуживать 20-50-тысячный номерной фонд. Поэтому пожелание "Интуриста" состоит в том, чтобы в Абхазии создавались инфраструктурные проекты, добавил он в беседе на радио Sputnik.

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