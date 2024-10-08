Склады маркетплейсов в России могут расшириться в 12 раз по итогам года

Аналитики подсчитали, что из-за большого спроса на покупки в онлайн магазинах площадь их складов в России может увеличиться в 12 раз по итогам нынешнего года и достичь 8,5 млн кв м. Такой рост произошел в последние 5 лет.

Склады онлайн магазинов в России могут увеличить размеры до 8,5 млн кв м по итогам текущего года, согласно данным аналитики консалтинговой компании CORE.XP.

При аналогичной динамике роста площадей маркетплейсов к концу 2028 года их склады достигнут размера в 12 млн кв м, подсчитали аналитики компании.

Стремительный рост потребует создания не менее 200 тыс новых рабочих мест. Особенно будут нужны водители, грузчики, курьеры и сотрудники пункта выдачи.