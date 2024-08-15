Вестник Кавказа

Минфин Грузии провел налоговую амнистию

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Служба доходов министерства финансов Грузии списала долги по налогам у десятков тысяч физических лиц, в том числе у индивидуальных предпринимателей – теперь им не придется выплачивать в бюджет более 400 миллионов лари.

Минфин Грузии принял решение списать долги по налогам у 65,3 тыс физических лиц, в том числе у индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма задолженности составляла 423,1 млн лари ($155,5 млн), о налоговой амнистии правительство Грузии объявило еще в апреле 2024 года, пообещав не применять к должникам меры по принудительной выплате в виде залога, ипотеки и ареста имущества, передает Sputnik Грузия.

Спишут задолженности автоматически – для этого даже не нужно будет обращаться в Службу доходов.

Как пояснили в правительстве, налоговая амнистия позволит вернуться к работе тем, кто из-за долгов оказался в трудном финансовом положении.

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