Вестник Кавказа

Армянская компания прятала свою газовую автозаправку от налогов

Армянская компания прятала свою газовую автозаправку от налогов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты Следственного комитета Армении выявили серьезные нарушения в работе компании, занимающейся продажей сжатого и сжиженного автогаза – чтобы избежать налогов, она скрывала одну из своих ГАЗС.

Главное управление Следственного комитета Армении по расследованию контрабанды и экономических преступлений выявило случай неуплаты налога в особо крупном размере.

В ходе предварительного совместного расследования СНБ и КГД страны выяснилось, что руководство компании, занимающейся торговлей сжатым и сжиженным автогазом, с января 2020 года по июль 2023 года скрывали одну из газовых автозаправочных станций (ГАЗС) компании, которая все это время не платила налоги, сообщили в СК, передает NEWS.am.

В ходе расследования правоохранители получили убедительные доказательства того, что бюджет страны не досчитался 118 млн драмов ($305 тыс) налогов.

В отношении руководителей компании возбуждены уголовные дела по разным статьям Уголовного кодекса Армении, четверым из них запрещен выезд из страны, а в отношении еще двоих применен залог и наложен запрет на выезд.

Ответственные лица компании уже выплатили всю сумму неуплаченных налогов в госбюджет. 

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