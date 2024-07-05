В Армении раскрыто мошенничество с землей "Ераблура"

На территории комплекса "Ераблур", где хоронят погибших армянских солдат, обнаружена незаконная частная собственность: 15-20 лет назад часть кладбища была распродана по заниженным ценам одним из руководителей Минобороны РА. Теперь его будут судить за отмывание денег.

Армянский СК рассказал сегодня о раскрытии мошеннической схемы 20-летней давности, по которой земля на территории воинского захоронения "Ераблур" была продана за бесценок – серию однотипных экономических преступлений против интересов государства совершил пока неназванный чиновник оборонного ведомства.

Уточняется, что в 2005-2008 годах подозреваемый при содействии других чиновников использовал свои полномочия для продаж земельных участков в "Ераблуре", а также на проспекте Исаакяна, по чрезмерно заниженным ценам. Из-за этого государство недополучило за эти земли свыше $15 млн. Всего таким образом было продано в частную собственность 19 участков земли.

Опубликована лишь должность подозреваемого – в те годы он руководил в оборонном ведомстве строительным управлением. Не сообщается, были ли покупатели его родственниками и имеет ли сам обвиняемый в собственности какие-то из этих участков земли.

Тем не менее, по решению суда его имущество было арестовано. Вменяемые ему следователями преступления – отмывание денег и злоупотребление полномочиями.