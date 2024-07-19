Турбазы Манжэрок и Эко вилладж снесут на Алтае

Республика Алтай выявила нарушения в использовании земель, в результате сносу подлежат две базы отдыха, рассказал зампред регионального правительства Александр Прокопьев.
"Рабочей группой принято решение о сносе двух турбаз - "Алтай эко вилладж" и "Манжэрок. рф". Объекты были построены незаконно и, несмотря на вступившее (в силу) еще в 2022 году решение суда, продолжают осуществлять деятельность вне правового поля"
– Александр Прокопьев
Проверки выявили на Алтае свыше 200 участков земель, используемых нецелевым образом, более ста неиспользуемых земель. На рассмотрение профильной комиссии поступило почти 800 заявок, более 50 получили отказ.
Отметим, что отдых на Алтае - самый дорогой в России. В ноябре стоимость ночи в регионе составляет 19,5 тыс рублей, рост с прошлого года составит четыре тысячи.