Вестник Кавказа

Турбазы Манжэрок и Эко вилладж снесут на Алтае

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Алтай лишится двух туристических баз. Объекты были возведены нелегально. Строить новые турбазы в регионе станет сложнее.

Республика Алтай выявила нарушения в использовании земель, в результате сносу подлежат две базы отдыха, рассказал зампред регионального правительства Александр Прокопьев.

"Рабочей группой принято решение о сносе двух турбаз - "Алтай эко вилладж" и "Манжэрок. рф". Объекты были построены незаконно и, несмотря на вступившее (в силу) еще в 2022 году решение суда, продолжают осуществлять деятельность вне правового поля"

– Александр Прокопьев

Проверки выявили на Алтае свыше 200 участков земель, используемых нецелевым образом, более ста неиспользуемых земель. На рассмотрение профильной комиссии поступило почти 800 заявок, более 50 получили отказ.

Отметим, что отдых на Алтае - самый дорогой в России. В ноябре стоимость ночи в регионе составляет 19,5 тыс рублей, рост с прошлого года составит четыре тысячи.

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