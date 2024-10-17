Ремонт набережной в Сириусе закончен

Прошлогодний шторм нанес значительные повреждения набережной в Сириусе. Спустя год ее смогли окончательно восстановить и дополнительно защитить от волн.

Олимпийскую набережную в Сириусе полностью восстановили. Она была сильно повреждена из-за шторма, случившегося год на территории Кубани, рассказали в администрации федеральной территории.

На набережной также поставили вспомогательную защиту от волн. Ей стал большой камень у основания платформы. Его добывали на месторождениях в России, включая кавказские горы.

Работы по восстановлению провели и на Восточном моле Имеретинского морского порта. Там тоже получила повреждения набережная.