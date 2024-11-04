Вестник Кавказа

Министры культуры России и Азербайджана встретились в Баку

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанской столице на полях COP29 провели встречу главы Минкультуры России и Азербайджана. Стороны обсудили сотрудничество и инициативу «Культура для климата».

Министр культуры России Ольга Любимова в рамках визита в Баку на COP29 встретилась с азербайджанским коллегой Адилем Керимли.

По данным министерства культуры АР, Керимли высоко оценил уровень культурных связей между странами, отметил укрепление сотрудничества. В последние годы между Россией и Азербайджаном проводятся взаимные гастроли, совместные выставки и фестивали, идет обмен опытом в сфере культурного образования.

Российский министр высоко оценила перспективы культурных связей двух стран. Также она отметила, что Азербайджан принимает COP29 - престижное международное мероприятие.

Глава Минкультуры АР проинформировал коллегу о повестке климатической конференции. Он сообщил, что в рамках COP29 состоится вторая встреча министров культуры высокого уровня по климатической деятельности, основанной на культуре. Цель мероприятия - достижение международного консенсуса для включения в повестку климатической деятельности наследия искусства и культуры.

В Баку в рамках Конференции пройдет сессия, посвященная инициативе Азербайджана «Культура для климата» (C4C), на встрече состоится презентация данной инициативы.

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