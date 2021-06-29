Ученые назвали особенности лямбда-штамма коронавируса

Медики в Бразилии провели исследование об особенностях лямбда-штамма коронавируса, оно опубликовано на портале препринтов medRxiv.

Лямбда-штамм был выявлен в Перу в августе 2020 года, в основном он распространен в странах Южной Америки и США, накануне сообщалось о выявлении этого штамма в Великобритании.

Врачи описали историю инфицирования лямбда-штаммом молодого человека. Симптомы респираторного заболевания появились у бразильца после возвращения из Аргентины, через два дня он был госпитализирован, ПЦР-тест оказался положительным.

Для лямбда-штамма характерна мутация, которая ведет к выпадению трех аминокислот, а ген кодирует спайковый белок вируса, такие же особенности выявлены у альфа-штамма, бета-штамма и гамма-штамма (бразильский). Вариант лямбда содержит 19 изменений генома, которые есть и в других штаммах, и одно новое - множественные несинонимичные мутации в гене, который кодирует S-белок. Это может говорить о сниженной восприимчивости к антителам.

Никаких доказательств, что лямбда-штамм провоцирует более тяжелое течение заболевания или ослабляет действие вакцин, пока нет.