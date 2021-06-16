Евро-2020: Италия победила Швейцарию

В Риме только что закончился матч 2-го тура чемпионата Европы по футболу в группе А между сборными Италии и Швейцарии. Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Роберто Манчини.

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты), еще один гол на свой счет записал нападающий Чиро Иммобиле.

Стоит отметить, что главным судьей матча был российский арбитр Сергей Карасев.

Таким образом, итальянская команда оформила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.