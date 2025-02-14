Вестник Кавказа

Экс-глава футбола Казахстана оказался под следствием

Экс-глава футбола Казахстана оказался под следствием
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Барменкулов оказался под следствием Агентства финансового мониторинга. Ранее расследованием его деятельности занимались в УЕФА.

Экс-глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заинтересовал Агентство финансового мониторинга республики, которое инициировало расследование его деятельности на посту футбольного функционера. 

“Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства”

– Агентство финансового мониторинга

Отметим, что в прошлом году Барменкулов стал фигурантом расследования УЕФА. Европейская футбольная ассоциация подозревала экс-главу казахстанского футбола в организации договорных матчей. Утверждалось, что КФФ работала в интересах одной из букмекерских компаний.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан продолжит развивать сеть железных дорог

Казахстан продолжит развивать сеть железных дорог

Казахстанские спасатели выручили из беды пассажиров пяти машин

Казахстанские спасатели выручили из беды пассажиров пяти машин

Нацбанк Казахстана укрепит пенсионные активы

Нацбанк Казахстана укрепит пенсионные активы

Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз

Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз

Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан

Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан

Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

В Казахстане от отравления газом погибли семь человек

В Казахстане от отравления газом погибли семь человек

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль Кубка мира

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль Кубка мира

В Атырау будут производить нефтегазовое оборудование

В Атырау будут производить нефтегазовое оборудование

Непогода закрыла две дороги из Казахстана в Китай

Непогода закрыла две дороги из Казахстана в Китай

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы