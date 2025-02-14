Экс-глава футбола Казахстана оказался под следствием

Бывший глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Барменкулов оказался под следствием Агентства финансового мониторинга. Ранее расследованием его деятельности занимались в УЕФА.
Экс-глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заинтересовал Агентство финансового мониторинга республики, которое инициировало расследование его деятельности на посту футбольного функционера.
“Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства”
– Агентство финансового мониторинга
Отметим, что в прошлом году Барменкулов стал фигурантом расследования УЕФА. Европейская футбольная ассоциация подозревала экс-главу казахстанского футбола в организации договорных матчей. Утверждалось, что КФФ работала в интересах одной из букмекерских компаний.