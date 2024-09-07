Вестник Кавказа

Сборная Казахстана по хоккею выиграла зимние Азиатские игры

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Казахстана по хоккею подтвердила звание сильнейшей в Азии: национальная команда республики без труда разобралась с Японией в финале Азиатских игр.

Мужская сборная Казахстана по хоккею стала триумфатором зимних Азиатских игр, состоявшихся в Харбине. 

В финале казахстанцы буквально деклассировали сборную Японии, отправив в ворота команды Страны восходящего солнца пять безответных шайб. 

В полуфинальном поединке Казахстан прошел Китай, выиграв матч со счетом 3:1. Китай также был разгромлен на групповой стадии – 6:1. 

Отметим, что для сборной Казахстана хоккейная золотая медаль стала четвертой в общем зачете.

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