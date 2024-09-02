Вестник Кавказа

Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже

Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже
Представитель паралимпийской сборной Азербайджана Раман Салей стал обладателем третьей награды Паралимпийских игр в столице Франции. Он завоевал бронзу.

Парапловец из Азербайджана Раман Салей принес третью медаль в копилку сборной своей страны на Паралимпиаде в Париже.

Сегодня параатлет, выступающий в плавании в категории S12, проплыл дистанцию 100 м баттерфляем за 58,13 секунды. С этим результатом он стал третьим и завоевал бронзовую медаль турнира.

Эта награда – уже третья для Салея на Паралимпиаде-2024. Ранее он заработал серебро в плавании на спине на дистанции 100 м, а также бронзу на 100 м вольным стилем.

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