Азербайджанский парапловец завоевал вторую медаль Паралимпиады в Париже

Представитель Паралимпийской сборной Азербайджана Раман Салей стал обладателем уже второй награды на летних Паралимпийских играх, которые проходят в Париже.

Парапловец Роман Салей принес сборной Азербайджана на Паралимпиаде в Париже уже вторую медаль.

Параатлет занял третье место на дистанции 100 м вольным стилем (категория S12). Он показал результат 53,65, с которым завоевал бронзовую награду.

Ранее Салей заработал серебряную медаль в плавании на спине на дистанции 100 м.

Теперь в копилке азербайджанской паралимпийской сборной шесть медалей. Три из них высшего достоинства, одна серебряная и две бронзовые. Золотые медали команде принесли бегунья Ламия Валиева (100 м, мировой рекорд), легкоатлет Саид Наджафзаде (прыжки в длину) и паратхэквондист Имамеддин Халилов. Еще один представитель паратхэквондо Сабир Зейналов завоевал бронзовую награду.