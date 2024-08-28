Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву с золотом Паралимпиады

Параатлетка из Азербайджана Ламия Велиева завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх во Франции. С этим достижением ее поздравила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в своих соцсетях поздравление паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой с отличными показателями на Играх в Париже: спортсменка завоевала золото.

"Ура! Наша очередная победа! Четырехкратная чемпионка мира Ламия Велиева завоевала золотую медаль на летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! От всей души поздравляю нашу спортсменку! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!"

- Мехрибан Алиева

Параатлетка участвовала в забеге на сто метров в категории Т13. Она показала результат в 11,76 секунд, тем самым побив мировой и паралимпийский рекорды.

Напомним, что Ламия Велиева принесла АР третью золотую медаль. Таким образом, сборная республики завоевала пять медалей.