Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву с золотом Паралимпиады

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в своих соцсетях поздравление паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой с отличными показателями на Играх в Париже: спортсменка завоевала золото.
"Ура! Наша очередная победа! Четырехкратная чемпионка мира Ламия Велиева завоевала золотую медаль на летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! От всей души поздравляю нашу спортсменку! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!"
- Мехрибан Алиева
Параатлетка участвовала в забеге на сто метров в категории Т13. Она показала результат в 11,76 секунд, тем самым побив мировой и паралимпийский рекорды.
Напомним, что Ламия Велиева принесла АР третью золотую медаль. Таким образом, сборная республики завоевала пять медалей.