Вестник Кавказа

Ламия Велиева заявоевала "золото" Паралимпиады в беге на 100 метров

Ламия Велиева
Параатлетка Ламия Велиева принесла Азербайджану третье "золото" парижской Паралимпиады. На данный момент в копилке республики пять наград разной пробы.

Представительница Азербайджана Ламия Велиева стала обладателем "золота" Паралимпиады-2024 в беге на 100 метров в категории Т13.

В финале спортсменка преодолела дистанцию за 11,76 секунд. Это новый мировой и паралимпийский рекорды.

На данный момент сборная Азербайджана завоевала на Играх в Париже пять наград разной пробы (три золотых, одна серебряная и одна бронзовая).

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