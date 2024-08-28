Ламия Велиева заявоевала "золото" Паралимпиады в беге на 100 метров

Параатлетка Ламия Велиева принесла Азербайджану третье "золото" парижской Паралимпиады. На данный момент в копилке республики пять наград разной пробы.
Представительница Азербайджана Ламия Велиева стала обладателем "золота" Паралимпиады-2024 в беге на 100 метров в категории Т13.
В финале спортсменка преодолела дистанцию за 11,76 секунд. Это новый мировой и паралимпийский рекорды.
На данный момент сборная Азербайджана завоевала на Играх в Париже пять наград разной пробы (три золотых, одна серебряная и одна бронзовая).