Вестник Кавказа

Спортсмен из Азербайджан завоевал "золото" Паралимпиады-2024 в прыжках в длину

Саид Наджафзаде
Азербайджан завоевал уже четыре медали на Паралимпиаде-2024. Сегодня обладателем награды высшей пробы стал Саид Наджафзаде.

Представитель Азербайджана Саид Наджафзаде стал обладателем золотой медали Паралимпиады-2024 в прыжках в длину в категории Т12.

В финале он показал результат 7,27 метров.

На Играх 2020 в Токио Наджафзаде завоевал бронзовую награду.

На данный момент в копилке сборной Азербайджана четыре медали Паралимпиады-2024. Награду высшей пробы завоевал паратаэквондист Имамеддин Халилов. Пловцу Раману Салею досталось серебро, а паратаэквондисту Сабиру Зейналову – бронзу.

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