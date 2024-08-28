Спортсмен из Азербайджан завоевал "золото" Паралимпиады-2024 в прыжках в длину

Азербайджан завоевал уже четыре медали на Паралимпиаде-2024. Сегодня обладателем награды высшей пробы стал Саид Наджафзаде.
Представитель Азербайджана Саид Наджафзаде стал обладателем золотой медали Паралимпиады-2024 в прыжках в длину в категории Т12.
В финале он показал результат 7,27 метров.
На Играх 2020 в Токио Наджафзаде завоевал бронзовую награду.
На данный момент в копилке сборной Азербайджана четыре медали Паралимпиады-2024. Награду высшей пробы завоевал паратаэквондист Имамеддин Халилов. Пловцу Раману Салею досталось серебро, а паратаэквондисту Сабиру Зейналову – бронзу.