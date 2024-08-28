Сборные Азербайджана и Турции по паратхэквондо стали лучшими на Паралимпиаде в Париже

Лидерами состязаний в паратхэквондо на Паралимпийских играх в Париже стали команды Азербайджана и Турции – их параатлеты выступили лучше представителей других 50 государств, принявших участие в этом виде спорта.

По итогам завершившихся соревнований по паратхэквондо на Паралимпиаде в Париже первые две строчки в неофициальном командном зачет в этом виде спорта заняли сборные Турции и Азербайджана: турецкие параатлеты завоевали первое место, азербайджанские – второе.

Примечательно, что азербайджанская команда паратхэквондистов состояла всего из троих спортсменов, однако их мастерства хватило для того, чтобы выйти на второе командное место среди команд 52 государств, выставивших своих спортсменов в паратхэквондо.

Двое из троих принесли Азербайджану медали этой Паралимпиады: Сабир Зейналов в категории К44 до 58 кг – "бронзу", а Имадеддин Халилов в категории К44 до 70 кг – чемпионское "золото".

Третьими среди сборных по паратхэквондо оказались британские параатлеты.