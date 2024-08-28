Мехрибан Алиева поздравила Имамеддина Халилова с золотом на Паралимпиаде

Первую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже завоевал для Азербайджана Имамеддин Халилов. С победой его поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети поздравление паратхэквондиста Имамеддина Халилова с «золотом» на Паралимпийских играх.

Халилов принес сборной Азербайджана первую золотую медаль, в финале он сразился с турецким спортсменом, в итоге на пьедестал азербайджанский и турецкий паратхэквондисты поднялись вместе.

«Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов – золотая медаль! Турецкий паратхэквондист Фатих Челик – серебряная медаль! Поздравляю обоих спортсменов, желаю им новых побед! Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию!»

– Мехрибан Алиева

Всего Азербайджан на Паралимпийских играх «Париж-2024» заполучил на данный момент две медали - одну золотую и одну бронзовую, ее принес паратхэквондист Сабир Зейналов.