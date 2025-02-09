Вестник Кавказа

Бокс включили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе

Бокс включили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поклонники бокса не останутся без олимпийских поединков на ринге: в МОК после организационных проблем вернули спортивную дисциплину в программу Олимпиады.

На Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут боксерские состязания: функционеры Международного олимпийского комитета (МОК) приняли решение включить бокс в программу в рамках 144-й сессии комитета. 

Отметим, что проблемы с этим видом спорта возникли у МОК на фоне напряженности с Международной боксерской ассоциацией (IBA), руководителем которой является россиянин Умар Кремлев. 

В МОК приостановили членство IBA еще в 2019 году после претензий по линии управления и финансирования. Все это привело к тому, что функционеры МОК лишили боксерскую организацию признания в 2023 году. 

Вместо IBA власти МОК признали недавно созданную организацию World Boxing, которая выступит организатором боксерского турнира на грядущей Олимпиаде.

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