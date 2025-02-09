Бокс включили в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе

Поклонники бокса не останутся без олимпийских поединков на ринге: в МОК после организационных проблем вернули спортивную дисциплину в программу Олимпиады.

На Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут боксерские состязания: функционеры Международного олимпийского комитета (МОК) приняли решение включить бокс в программу в рамках 144-й сессии комитета.

Отметим, что проблемы с этим видом спорта возникли у МОК на фоне напряженности с Международной боксерской ассоциацией (IBA), руководителем которой является россиянин Умар Кремлев.

В МОК приостановили членство IBA еще в 2019 году после претензий по линии управления и финансирования. Все это привело к тому, что функционеры МОК лишили боксерскую организацию признания в 2023 году.

Вместо IBA власти МОК признали недавно созданную организацию World Boxing, которая выступит организатором боксерского турнира на грядущей Олимпиаде.