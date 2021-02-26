В Казахстане с рельс сошли 22 грузовых цистерны

В Актюбинской области на железной дороге произошла авария, с рельс сошли 22 грузовых цистерны, часть из них опрокинулась, что привело к повреждению железной дороги.

"26 февраля в 11:55 часов на железнодорожной станции Улпан Шалкарского района произошел сход 22 грузовых цистерн (всего в составе было 43 вагона) с последующем опрокидыванием 13 цистерн и повреждением железнодорожного полотна протяженностью 150 метров", - сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали, пишет Sputnik Казахстан.

Жертв и пострадавших нет, однако происшествие привело к задержке пассажирского поезда №42 сообщением Атырау - Алматы. Проводится ремонт путей.