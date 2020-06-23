Беларусь закупит у России почти 2 млн тонн нефти

НПЗ Беларуси в июле закупят у российских компаний 1,58 млн тонн нефти, заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он отметил, что из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс тонн будут доставлены по железной дороге.

Кроме того, он отметил, что оставшуюся долю потребностей в энергоносителях планируется закрыть через танкерные поставки.

Ранее сообщалось, что в 2020 году сторонам удалось прийти к соглашению по вопросу формирования цены импортируемой в республику нефти только в марте, напоминает ТАСС.