Лукашенко возложил на Пашиняна ответственность за события в Карабахе

Президент Белоруссии обвинил армянские власти в событиях вокруг Карабаха. Он напомнил, что призывал Азербайджан и Армению к мирному урегулированию.

Ответственность за события, которые произошли в Карабахе, лежит на руководстве Армении. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошедшей 12 сентября встрече с представителями разных национальностей, живущими в стране.

"И то, что случилось в Карабахе, - это вина только руководства Армении. Я их предупреждал лично: отдай им (Азербайджану - прим. ред.) эти территории"

– глава белорусского государства

Тем более, продолжил он, власти Армении сами признавали, что это не их земли. По словам президента РБ, армянское руководство отмечало, что это азербайджанские территории, добавляя при этом, что не отдаст их просто так и будет воевать.

Он также напомнил, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным просил премьер-министра Армении Никола Пашиняна решить эту проблему, но тот в ответ заявлял им, что Армения будет воевать.

"Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам Карабах признал, что это территория Азербайджана"

– президент РБ