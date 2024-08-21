Вестник Кавказа

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье участит полеты в Беларусь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число прямых рейсов между Минводами и Минском увеличится до двух раз в неделю. Причина – повышенный спрос.

Самолеты из Минеральных Вод будут чаще летать в белорусскую столицу из-за возросшей популярности направления, рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Увеличиваем частоту полетов по маршруту Минеральные Воды - Минск до двух раз в неделю. С 29 октября летать можно будет по вторникам и субботам. Это направление по итогам визита ставропольской делегации в Белоруссии мы запустили не так давно - в начале года. Оно быстро набрало популярность, пришла пора расширять"

- Владимир Владимиров

Ставропольский край и Беларусь возобновили прямые рейсы в начале этого года после перерыва в 2 года.

Владимиров добавил, что прямое авиасообщение укрепляет экономические связи с Беларусью не только Ставрополья, но и всей России. Оно увеличивает поток туристов и налаживает бизнес-связи.

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