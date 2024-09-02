Вестник Кавказа

Ставрополье увеличило экспорт в Беларусь

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беларусь ввезла на 60% больше продукции из Ставрополья. Наиболее популярными товарами стали семена, зерна и напитки.

Ставропольский край увеличил вывоз продукции в Беларусь. С января по июнь он экспортировал товаров на $46 млн (4,1 млрд рублей) на 60% больше показателей прошлого года, передали в местном Минэкономразвития.

"Мы ежегодно расширяем сотрудничество. Среди ставропольских товаров, которые пользуются популярностью в дружественной стране, — семена, зерно, изделия из пластмассы, алкогольные и безалкогольные напитки и другие"

- первый замминистра экономического развития Ставрополья Евгений Полькин

Ставропольские производители планируют расширить направления продукции для экспорта – мяса птицы, сладостей и муки.

Полькин добавил, что на территории края появится центр, где будут представлены различные бренды техники для сельского хозяйства из Беларуси. Такое решение отлично взаимодополняет экономики двух партнеров – Ставрополье имеет большие угодья для фермерства, а Беларусь славится производством качественной техники для этого занятия.

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