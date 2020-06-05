Рыночным торговцам Майкопа помогут в открытии интернет-магазина

В столице Адыгеи после встречи заместителя министра экономического развития и торговли региона Ибрагима Билимготова и директора центра "Мой бизнес" Артура Чича с инициативной группой предпринимателей, занятых в торговле непродовольственными товарами на стационарном рынке "Черемушки", началась реализация бизнес-проекта.

В порядке эксперимента предпринимателям предложено принять участие в развитии специализированной торговой интернет-площадки, на которой будут продаваться непродовольственные товары – прежде всего, одежда и обувь для всех возрастов, - передает "АиФ-Адыгея".

Проект получил название "Сохраним наши рынки". Уже выполнен стартовый этап его реализации: меньше чем за одну неделю создан соответствующий интернет-продукт, включающий в себя фотопрезентации продаваемых товаров, а также интегрированную платежную онлайн-систему, а на самом рынке "Черемушки" при прямом содействии его руководства выделено помещение под пункт выдачи товаров интернет-площадки.

Более 15 предпринимателей – арендаторов двух городских рынков Майкопа уже выразили готовность участвовать в проекте.

В случае успешной практики продаж товаров предпринимателей через этот электронный магазин она будет переведена на коммерческие рельсы.