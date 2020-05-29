Выставка, посвященная 75-летию Победы и железным дорогам Крыма, открылась в Севастополе

В пятницу севастопольский военно-исторический музей-заповедник открыл новую выставку, она размещена у памятника "Бронепоезд "Железняков".

Выставка организована в честь двух юбилеев - 75-летия Великой Победы и 145-летия Лозово-Севастопольской железной дороги. "Разделы экспозиции знакомят с участием железнодорожников в героической обороне города в 1941-1942 годах, историей создания и боевой деятельностью бронепоезда №5 "Железняков" Береговой обороны Главной базы Черноморского флота. Особый интерес представляет материал о строительстве Керченского моста в 1944 году и Крымского моста через Керченский пролив в 2019 году", - рассказали в музее, пишет ТАСС.

В музее можно узнать об истории железной дороги Крыма и Севастополя с 1875 года.