Алексей Наумов: Общество в Армении не до конца поняло безальтернативность мира

Процесс делимитации госграницы с Азербайджаном вызвал негативную реакцию у части армянской общественности, спровоцировав волну протестов и инициативу импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. "Вестник Кавказа" обсудил перспективы делимитации и ситуацию в Армении с экспертом Российского совета по международным делам Алексея Наумова.

– Баку и Ереван завершили делимитацию первого участка границы. К какому времени можно ожидать полного завершения делимитации? Как этот процесс соотносится с продвижением к подписанию мирного договора?

– Вопрос делимитации и демаркации – не на один год. С одной стороны, участков границы много. С другой – мы видим, с каким трудом со стороны армянского общества прошел первый этап. Никол Пашинян сейчас находится в революционном во многом процессе, так как армянское общество, в отличие от Пашиняна, который набил себе шишек на взаимодействии с Азербайджаном и понял невозможность продолжения курса на конфронтацию и на реваншизм, плохо это воспринимает, оно не в курсе, что альтернативы нет. Поэтому я думаю, что процесс будет идти долго. Возможно, мы увидим подписание мирного договора, который потом будет сопровождаться долгим, сложным процессом делимитации и демаркации.

Могу сказать одно: пока Никол Пашинян остается у власти, процесс будет идти быстрее. Если он будет этой власти лишен, если мы увидим приход к правящим рычагам в Армении людей с реваншистскими взглядами, процесс может буквально повернуть назад. Ситуация все еще взрывоопасна. Общество в Армении пока не до конца поняло безальтернативность того пути, по которому его сегодня ведет Никол Пашинян – пути примирения, компромисса и в общем-то уступок, поскольку, как ни крути, Армения – проигравшая сторона в двух вооруженных столкновениях за последние годы.

– Пашинян уже несколько раз заявил о необходимости сменить Конституцию Армении, чтобы привести ее в соответствие с реальностью. Пойдет ли на это армянский премьер? И если референдум все-таки состоится, каковы будут его результаты

– Исторически у Армении нет альтернативы. Возможно, именно сейчас Пашинян не пойдет на изменение Конституции. Вообще сегодня противостоять Пашиняну очень выгодно с политической точки зрения. У вас есть человек, который как бы "сдает" страну, в чем его обвиняет оппозиция, и вы ему противостоите, нарабатываете на этом политические очки. Так что не думаю, что сейчас Пашиняну будет позволено произвести изменения в Конституцию. Слишком быстро идет этот процесс для многих жителей Армении, которым неприятно, что им нужно возвращать территории, менять Конституцию, менять положения Декларации о независимости. Этот процесс будет завершен, но, скорее, в среднесрочной перспективе.

– Армянская оппозиция вынашивает планы импичмента Никола Пашиняна. Увенчаются ли они успехом и как этот процесс в целом отразится на политической атмосфере в стране, возможна ли, например, новая волна протестной активности?

– Никол Пашинян обладает уникальной способностью. Он делает то, что все боятся сказать. Все боятся сказать, что Карабах долгие годы был ярмом для Армении. Он сдерживал ее развитие. Попытка бесперспективного противостояния с 10-миллионым Азербайджаном высасывала ресурсы, высасывала человеческие эмоции и, по сути, ставила Армению на путь конфликта, который она никогда не могла преодолеть и в котором она никогда не могла победить. Страна все время готовилась к войне, которая заведомо была проиграна. И сейчас Никол Пашинян тайное сделал явным. Армения устала, но ей нужно сохранить лицо. Именно это Никол Пашинян пытается сейчас делать. Он пытается делать то, что нужно, выполнять положения Трехстороннего заявления, хоть он и говорит, что оно не имеет никакой силы, пытается примиряться с Азербайджаном, идти на уступки. Но при этом ему важно сохранить поддержку армянского общества, которая у него сейчас есть, но эта поддержка, скорее, от безысходности. Все-таки многие люди в глубине души понимают, что другого выхода нет.

Конечно, когда на площадь выходит представитель духовенства, который говорит: "Не сдадим Армению", у многих разжигается чувство патриотизма, и они идут на этот митинг – по сути, самоубийственный, потому что реваншистская оппозиция сегодня не несет Армении ничего кроме боли, страданий и очередной проигранной войны. Поэтому, конечно, Пашинян сегодня не является безоговорочным лидером Армении, но его позиции крепче, чем кажутся, потому что он стоит на позициях реализма. А позиции реализма диктуют Армении идти на уступки, идти на компромиссы и примиряться с реальностью.