Загадочные символы с озера Башплеми - древняя письменность Колхиды?

Древняя каменная табличка, найденная у грузинского озера, поставила исследователей в тупик. Расскажем, где находится озеро Башплеми, что там нашли, чем эта находка уникальна и что она может значить.

Появление письменности резко изменило развитие ранних обществ, позволив им передавать записи и хроники через расстояния и поколения. Многие древние языки уже расшифрованы лингвистами, но некоторые системы письма остаются для нас столь же загадочными, как и десятилетия назад. Несколько лет назад на озере Башплеми в Грузии было сделано археологическое открытие, обнажившее для исследователей новый пласт в истории лингвистики. Дело в том, что эта находка, а именно базальтовая табличка возрастом около 3 тысяч лет, содержит неизвестную систему письма.

Где находится озеро Башплеми и что там нашли?

Озеро Башплеми расположено в муниципалитете Дманиси в крае Квемо-Картли, на территории современной Грузии. Этот регион находится в южной части страны, недалеко от границ с Азербайджаном и Арменией. Озеро привлекло к себе внимание в 2021 году, когда местные рыбаки обнаружили на его дне древнюю базальтовую табличку с загадочными символами, ставшую археологической и лингвистической сенсацией для Грузии.

Кроме того, муниципалитет Дманиси известен своими археологическими памятниками, включая древнее городище Дманиси, где были найдены останки Дманисского гоминида Homo erectus возрастом приблизительно 1,8 млн лет. Также там находится руины обширной крепости Дманисис-Гора возрастом более 3 тысяч лет.

Чем уникальна табличка из Башплеми?

Несколько месяцев назад вышла научная статья четырех грузинских ученых, посвященная этой находке. Табличка из базальта, датированная концом бронзового века - началом раннего железного века (примерно 1000год дон.э.), имеет размеры 24х18см. Оптическая и электронная микроскопия подтвердили местное происхождение базальта, а также характерные для эпохи технологии сверления и шлифовки камня.

Главной загадкой стали надписи на поверхности таблички: вырезанные коническим инструментом символы расположены в семь строк. Изначально символы очерчивались серией точечных углублений, затем контуры соединялись и сглаживались круглым абразивным инструментом. Всего на табличке присутствуют 60 различных символов, включая спирали, кривые, прямые линии и точки. Некоторые повторяются, однако 39 из них уникальны. Направление письма пока четко не установлено: текст расположен горизонтально, но пока остается неясным, идет ли он слева направо, справа налево или чередуется по принципу бустрофедона.

Предполагается, что артефакт мог принадлежать древним жителям Колхиды, чья письменность до сих пор не была подтверждена материальными находками. Таким образом, Башплеми - это не просто географический объект, а ключевая точка для изучения культурного наследия Кавказа.

Что это за язык и о чем может говорить текст на табличке?

Надписи на таблице из Башплеми пока не расшифрованы. Это единственный известный экземпляр такого письма, что крайне затрудняет дешифровку. В древнегреческих источниках, где этот регион указан как Колхида и Иберия, упоминаются объекты с письменами, что указывает на существование местной системы письма. Например, Евстафий Солунский намекал, что на золотом руне из мифа об аргонавтах были письменные знаки. Однако физических подтверждений "колхидского письма" при раскопках до сих пор не найдено: большинство текстов того времени писалось на органических материалах и не сохранилось.

Лингвисты предполагают, что надпись может представлять собой пракартвельский язык (предок современного грузинского языка), но это лишь гипотеза. Также отмечают сходство символов с более поздними древнегрузинским алфавитом асомтаврули (Vвек н.э. и позже), который потом развился в нусхури и современный мхедрули. Кроме того, наблюдаются параллели с индийским слоговым письмом брахми, древнегреческим, арамейским и финикийским письмами.

Что касается содержания, ученые предполагают, что это мог быть перечень товаров или учетный документ - подобные таблички в бронзовом веке часто использовались для записи храмовых, государственных или торговых инвентарей.

Когда разгадают табличку из Башплеми?

Несмотря на регулярные прорывы в лингвистике и археологии, в ближайшее время символы из Башплеми вряд ли будут расшифрованы. Даже такие более известные системы письма бронзового века, как линейное письмо "A" Минойской цивилизации и таинственный Фестский диск, пока остаются неразгаданными. Для решения тайны башплемской таблички необходимы дальнейшие раскопки, которые, возможно, выявят другие древние тексты.