7 неразгаданных учеными древних артефактов

С постоянным потоком новых открытий порой может показаться, что историки и археологи уже узнали практически все о древнем мире. Но на самом деле осталось еще много временных периодов и археологических находок, не слишком хорошо изученных. Расскажем о семи еще не разгаданных артефактах.

Теории о развитии древних цивилизаций постоянно развиваются на основе новых находок и доказательств. Иногда, однако, археологи натыкаются на объекты, которые сбивают их с толку. Будь то нерасшифрованный текст или непонятная настольная игра, правила которой были утеряны во времени, эти загадочные артефакты, найденные в разных уголках мира, нуждаются в дальнейшем изучении.

Фестский диск

Культура : Минойская цивилизация бронзовый век

: Минойская цивилизация бронзовый век Где нашли: Фест, Крит

Фест, Крит Когда нашли : 1908 год

: 1908 год Где находится : археологический музей Ираклиона

: археологический музей Ираклиона В чем загадка: никто не знает наверняка, что написано на диске

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Минойская цивилизация остается одной из самых загадочных, поскольку все, что о них узнали археологи, было выведено из фресок, дворцовой архитектуры и религиозных объектов. Отсутствует один ключевой элемент: язык линейного письма А, который до сих пор не был полностью расшифрован. Позднее эта письменность развилась в Линейное письмо Б, выполняемое уже греческими, а не критскими иероглифами, и его дешифровать получилось. На Крите в начале прошлого века был найден загадочный артефакт (II тысячелетие до н.э.), надписи на котором были сделаны письменностью, отличающейся даже от линейного письма А. Фестский диск, сделанный из обожженной глины, на обеих сторонах содержит надписи, выполненные в форме спирали. Ученые со всего мира пытаются расшифровать этот диск уже много десятилетий, но к консенсусу так и не пришли. Из нелингвистических теорий выделяется теория календаря. Дешифровке может помочь обнаружение хотя бы еще одного подобного артефакта.

Литургия Митры

Культура: Римская империя

Римская империя Где нашли: возможно Египет, но происхождение неизвестно

возможно Египет, но происхождение неизвестно Где находится: Национальная библиотека Франции

Национальная библиотека Франции В чем загадка: описывает возможный мистический обряд в митраизме, но не факт

Мало какие религиозные культы эллинистического периода были столь же загадочными, как митраизм, соперничавший с ранним христианством. Митра был божеством общественного согласия индоиранского происхождения, в Римской империи почитателями культа были преимущественно солдаты, который встречали в подземных храмах митреумах. Культ хранился в тайне посвященными, поэтому у историков очень мало религиозных текстов. И даже папирус "Литургия Митры" вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Этот текст, переписанный в Египте между II и IV веками н. э., описывает мистический опыт, в котором душа проходит семь стадий, чтобы достичь божественного откровения. Историки десятилетиями спорят о том, что все это значит. Некоторые ученые считают, что этот текст раскрывает митраизм как религию, основанную на бессмертии души, но по мнению некоторых он не имеет прямой связи с митраизмом.

Тексты Ронго-ронго

Культура: Рапануйцы

Рапануйцы Где нашли: остров Пасхи

остров Пасхи Когда нашли: 1864

1864 Где находится: штаб-квартира пикпуцианцев в Риме, Британский музей, Всемирный музей в Вене, Музей Таити и островов, Чилийский музей естественной истории, Галерея Мертона Симпсона в Нью-Йорке

штаб-квартира пикпуцианцев в Риме, Британский музей, Всемирный музей в Вене, Музей Таити и островов, Чилийский музей естественной истории, Галерея Мертона Симпсона в Нью-Йорке В чем загадка: все, кто умел читать письменность, уже мертвы

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Происходящие с острова Пасхи тексты Ронго-ронго написаны иероглифами еще одной нерасшифрованной письменности. Сделанные на деревянных табличках тексты, вероятно, датируются периодом между XVII и XIX веками, но точно определить возраст можно только у древесины. В любом случае, письменность эта возникла не ранее XIII века. Тексты написаны иероглифическими символами в чередующихся направлениях, в стиле, называемом бустрофедон. Многие дощечки с надписями были уничтожены, сохранилось немногим более 20.

Земля богов Пунт

Культура: Древний Египет

Древний Египет Где нашли: Египет, Фиванский некрополь

Египет, Фиванский некрополь Когда нашли: первое упоминание гробницы в 1832, но известна до этого

первое упоминание гробницы в 1832, но известна до этого В чем загадка: никто не знает, где находилась эта древняя земля

© Фото: Σταύρος/Creative Commons Attribution 2.0

В гробнице Рехмира, расположенной в Фиванском некрополе на западном берегу Нила находится множество росписей. Будучи визирем при династии XVIII династии Рехмир был достаточно знатным, чтобы стены его последнего пристанища украшали великолепные росписи. В одной из сцен изображается группа мужчин из Пунта, несущих такие дары, как мирру, страусиные яйца и перья. Загадка в том, откуда пришли эти люди. В источниках указано, что они пришли из земли богов под названием "Пунт", но точное местонахождение нигде не указано. Другие произведения искусства этой эпохи также ссылаются на Пунт, в том числе изображают там дома на сваях. Современные археологи полагают, что Пунт мог находиться где-то на полуострове Сомали, но другие в качестве возможного местоположения даже предлагают Аравийский полуостров.

Кость Ишанго

Культура: доисторическая

доисторическая Где нашли: Ишанго, Демократическая Республика Конго

Ишанго, Демократическая Республика Конго Когда нашли: 1950

1950 Где находится : Королевский институт естественных наук Брюсселя

: Королевский институт естественных наук Брюсселя В чем загадка: эта доисторическая кость могла быть первым календарем человечества

© Фото: Matematicamente.it/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

В середине прошлого века бельгийские археологи нашли кость бабуина на стоянке Ишанго на территории современной Демократической Республики Конго. Эта кость, возраст которой составляет около 20 тысяч лет, представляет собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Вдоль кости в трех местах проходит ряд меток, а на одном конце кости прикреплен кусочек кварца. Основываясь на узоре насечек, археологи и антропологи предполагают, что эти отметки были сделаны для математических или астрономических подсчетов. Некоторые полагают, что эта кость могла быть попыткой отслеживать лунные фазы.

Флейта Дивье Бабе

Культура: неандертальцы

неандертальцы Где нашли: Церкно, Словения

Церкно, Словения Когда нашли : 1995

: 1995 Где находится: Национальный музей Словении

Национальный музей Словении В чем загадка: ученые не пришли к единому мнению о том, был ли этот объект музыкальным инструментом или нет

© Фото: Petar Milošević/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Может ли эта бедренная кость пещерного медведя быть первым когда-либо найденным музыкальным инструментом? Менее 30 лет назад в Словении был обнаружен артефакт возрастом примерно 43 тысяч лет. Вырезанный из бедренной кости пещерного медведя предмет имеет несколько отверстий, из-за чего он похож на флейту. За десятилетия с момента его обнаружения этот артефакт стал предметом горячих споров. Некоторые ученые говорят, что отверстия могли быть сделаны животным, грызущим кость. Другие говорят, что отверстия в кости, похоже, сделаны каменными орудиями, причем в таком расположении, что на ней действительно можно играть.

Богиня со змеями

Культура: крито-минойская цивилизация (1600 г. до н. э.)

крито-минойская цивилизация (1600 г. до н. э.) Где нашли : Кносс, Крит

: Кносс, Крит Когда нашли : 1903

: 1903 Где находится: Археологический музей Ираклиона

Археологический музей Ираклиона В чем загадка: никто не знает, кто эта богиня

Один из самых узнаваемых символов минойской цивилизации - это богиня со змеями, но археологи знают о ней очень мало. С момента нахождения двух фаянсовых статуэток на Крите ученые пытаются выяснить, кем могла быть эта богиня. Две эти статуэтки были сделаны примерно в 1600 году до н. э., а кроме них в минойском искусстве такой образ почти не встречается. Археологи выдвигали различные теории, от минойского божества "госпожи зверей" до изображения женщины со шнуром или веревкой.