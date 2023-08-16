Заброшенный Дилижан уже не занимает "второе место в мире"

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"Валик-джан, у нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран, вода течет – второе место занимает в мире!" – именно эта крылатая фраза, озвученная Рубеном Хачикяном (киногероем Фрунзика Мкртчяна) в бессмертной кинокомедии "Мимино" (1977) сделала небольшой провинциальный город известным на весь Советский Союз.

А исполненная в "Мимино" песня "Ов сирун, сирун", которая посвящалась "гостю из солнечного Дилижана" стала его негласным гимном.

Дилижан – небольшой городок в Тавушской области Армении на реке Агстев, растянувшийся вдоль трех главных дорог (ул. Камо, ул. Калинина, шоссе Тбилисян) и постепенно вобравший в себя склоны гор. Подобно Иджевану Дилижан в прошлом был небольшой станцией на пути следования торговых караванов. Несмотря на очевидную провинциальность, он стал местом отдыха партийных функционеров советской Армении, а также выдающихся армянских композиторов и кинематографистов. Однако современный Дилижан далек от былой роскоши, даже с учетом его активной перестройки.

Дача Агаси Ханджяна (Не охраняется)

Первый секретарь ЦК КП Армении в 1930-1936 годах, Агаси Ханджян не был кумиром армян, однако его загадочная смерть, которую приписывали Лаврентию Берии, придала ему образ сакральной жертвы сталинских репрессии.

Что было

Дача была построена в 1936 году на холме по адресу улица Максима Горького, 15а. По легенде, сам Ханджян выбирал место под будущее строительство. Однако на даче он провел всего одну ночь, после чего несколько лет она пустовала. Округлый дизайн здания, выдержанный в стиле ротонды, широкие веранды, панорамные окна с видом на центр города, завораживали. Здесь любили проводить время все последующие руководители АрмССР.

Что стало

После распада СССР посещение уже бывшей к тому времени партийной дачи стало отрицательно сказываться на имидже новой политической элиты, а потому к началу 2000-х, здание постепенно перешло введение управления санатория "Горная Армения". К тому времени фундамент здания сильно просел в результате подтопления цокольных помещений. В середине "нулевых" произошло обрушение здания. Сегодня дача превратилась в руины. Ее посещение небезопасно ввиду ветхости строения; крыша и перекрытия этажей отсутствуют, однако нынешние владельцы все еще питают надежды восстановить здание, которое может окончательно обрушиться в любой момент.

Завод "Импульс" (Частично охраняется)

Несмотря на то, что Дилижан позиционировался как советская здравница, в нем было основано радиоэлектронное производство.

Что было

В 1962 году на восточной окраине города, на улице Шаумяна 17, в непосредственной близости от новостроек, появился радиозавод, где на пике мощностей работало около 3000 человек. Для скромного провинциального Дилижана это был гигант, который выпускал продукцию для всего СССР. Есть версия, что завод работал на "оборонку", а потому его месторасположение в горной местности было выбрано не случайно. Бывшие работники предприятия утверждают, что основу производства, составляли, прежде всего, средства связи, так как никто не припомнит, чтобы завод массово производил обычные радиоприемники.

Что стало

Производство было остановлено и заброшено в 2001 году. Территория завода представляет собой внушительное по масштабом огороженное пространство, на котором расположено одно крупное здание и несколько вспомогательных. Основная часть главного здания это бывший сборочный цех, где до сих пор на полу валяются платы, а также паяльные аппараты. Территория вокруг главного здания убрана, но в цехах беспорядок. В целом "Импульс" сохранил свой первоначальный облик и не подвергся разграблению.

Станция "Дилижан" (Охраняется)

В Армении немало станции, движение по которым прекращено ввиду транспортной блокады и нерентабельности ряда направлений пассажирских перевозок. Станция "Дилижан" не стала исключением, несмотря на ее перспективное расположение.

Что было

Строительство станции велось в 1970-1980-х на левом берегу реки Агстев, вдоль железнодорожной линии Раздан – Иджеван, по кратчайшему пути которой можно было путешествовать из Армении в Азербайджан. Торжественное открытие состоялось весной 1982 года. С момента открытия станция впечатляла своими масштабами, благодаря которым ее впору была сравнивать с настоящим вокзалом. Широкий перрон, вместительный двухэтажный зал ожидания и сразу несколько билетных касс выделяли "Дилижан" на фоне аналогичных провинциальных станций.

Что стало

Станция прекратила свою работу в начале 1990-х. Пассажирское движение прекратилось практически сразу, грузовое продлилось до 1998 года. Линия Раздан – Иджеван не эксплуатируется, поэтому постепенно зарастает кустарниками и деревьями. Зал ожидания чист, но пуст, перрон станции частично разрушен в результате воздействия атмосферных осадков. Местность вокруг пустынна и давно не очищалась от дикорастущих растений, повсюду гнетущая тишина. Подобно призраку, большое здание станции как бы свисает над городом, безмолвно присматривая за ним.