Как в Армении уничтожили Дома ученых, композиторов и писателей?

В СССР было принято строить дома для представителей творческих кругов. Всевозможные дома архитекторов, офицеров, писателей, музыкантов создавали особую атмосферу, которая влияла на формирование облика советской интеллигенции. Расскажем о трех таких домах в Армении, которые когда-то были центрами притяжения выдающихся людей.

Дом ученых, Ереван

Дом по адресу Московян, 22 раньше принадлежал Академии наук Армянской ССР.

Что было?

Проект был реализован в 1950 году. Предполагалось, что новое здание станет одним из подразделений Академии наук, поскольку архитектура дома, планировка его помещений предназначалась для проведения лабораторных работ. До 1981 года в стенах Дома ученых располагались лаборатории тонкой органической химии, химической физики, отдел прикладных проблем Академии наук АрмССР. Со временем лаборатории оттуда вывели, и с начала 1980-х колоритное здание, выдержанное в стиле сталинского ампира, превратилось в одну из главных республиканских площадок для проведения всесоюзных симпозиумов и конференций, а на его фасаде появилась табличка "Дом ученых".

Что стало?

Здание сильно пострадало в 1990-е, поскольку не отапливалось. Академия наук тогда два сводила концы с концами. В 1995 году дом был снято с баланса академии и передан посольству Греции в Армении, которое тоже не торопилось проводить ремонтные работы в помещениях и вскоре переехало. В 2018 году у Дома ученых появился новый владелец, российский бизнесмен Артур Джанибекян, который пообещал восстановить здание. Что планируется разместить в стенах бывшего научного корпуса до сих пор не известно.

Дом творчества композиторов, Дилижан

Глубоко в лесном массиве, который находится в черте города Дилижан, по адресу ул. Арно Бабаджаняна, 1, находится некогда главное место отдыха советских композиторов.

Что было?

Задумка строительства курорта для советских композиторов принадлежала Эдварду Мирзояну - композитору, который с 1956 года до распада Советского Союза бессменно занимал пост председателя правления Союза композиторов АрмССР. Мирзоян лично курировал практически все этапы строительства, в том числе работы по внутренней отделке, строительство концертного зала, монтаж оборудования и мебели. В 1963 году Дом творчества композиторов открыл свои двери. Это был сугубо элитарный дом отдыха, который позволял композиторам встречаться, творить в комфортабельных апартаментах, в живописном тихом уголке Дилижана. По личному наставлению Мирзояна в каждом из коттеджей был рояль, чтобы отдыхающие могли музицировать, не мешая друг другу. Также в Доме композиторов проводили музыкальные недели и дни культуры народов СССР и зарубежных стран.

Что стало?

Дом творчества композиторов оставался музыкальным центром до начала 1990-х. Концертная деятельность в суверенной Армении снизилась, многих известных композиторов к тому времен не стало, а кто-то уехал жить за границу. В начале нулевых дом приобрел частный инвестор. Сегодня бывший Дом творчества композиторов функционирует в статусе скромного гостиничного комплекса и радует немногочисленных туристов. Некогда величественный актовый зал пустует.

Дом отдыха писателей, Севан

На берегу озера Севан, в курортной зоне одноименного полуострова, расположено здание бывшего Дома писателей, который был популярен у творческой интеллигенции АрмССР.

Что было?

Проект уютного курортного дома для писателей был реализован в 1932 году. Это была трехэтажная гостиница, архитектура которой напоминала ереванский каскад. Несмотря на удачное расположение, внутри дом был достаточно скромным, поэтому со временем неоднократно перестраивался. Так, гостинца обзавелась боковой лестницей, которая прямо из номеров вела к берегу озера. В 1965 году построили панорамную столовую, которая выполняла функции гостевого зала. Массивная железобетонная конструкция, выдержанная в традициях армянского модернизма, парила над склоном горы, завораживая видом Севана.

Что стало?

Дом отдыха писателей постигла та же участь, что и Дом творчества композиторов, с той лишь разницей, что суровые холодные зимы на Севане не пощадили несущие конструкции эффектного гостевого зала. Сейчас гостиница находиться в частной собственности и нуждается в капитальном ремонте. Хотя в Армении Дом отдыха писателей признан архитектурным памятником, государство не оказывает финансовой поддержки для его содержания. Собственники надеются на инвесторов, которым небезразлична судьба уникальной задумки армянских архитекторов.