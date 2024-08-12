Где в Армении спрятаться от цивилизации?

Сегодня в моду вошел отдых в условиях дикой природы. Сторонники экотуризма приветствуют добровольный отказ от благ цивилизации. Расскажем о местах для экотуризма в Армении, где действует множество национальных парков, заповедников и заказников.

Дилижанский национальный парк

В Тавушской области, в бассейне реки Агстев, находиться один наиболее охраняемых заповедников Армении - Дилижанский национальный парк, основанный в 1958 году для сохранения реликтовых буковых, дубовых лесов. Его площадь парка – 24 тыс. га - практически полностью покрыта густым лесом. Тисовая роща заповедника признана самой большой в регионе. Поскольку парк располагается на естественной возвышенности, там прохладно даже в летние месяцы.

Сюда приезжают любителей тихого отдыха и те, кто предпочитает проводить летние ночи в палатке. Особенно благоприятное время для отдыха с августа по октябрь, в период осеннего листопада. Весной сюда лучше не приезжать, поскольку снег на возвышенностях лежит до конца мая, а труднодоступные тропы заметает во время снегопадов.

Хосровский заповедник

К юго-востоку от Еревана, в Араратской области, находится самый старый армянский национальный парк - Хосровский заповедник или Хосровский лес. В далеком прошлом здесь были охотничьи угодья, это туристическая территория площадью 27 тыс. га. Особенность парка - в его рельефе, изрезанном многочисленными ущельями. Хотя заповедник называют лесом, деревьев здесь менее 20%. На большей же части растут засухоустойчивые растения и редкие кустарники.

Хосровский заповедник подходит любителям пеших маршрутов по пересеченной местности, так как здесь все время приходится передвигаться по склонам и преодолевать мелкие реки.

Национальный парк Аревик

В Сюникской области, на южном склоне Зангезурского хребта, находится один из самых больших заповедников Армении - Национальный парк Аревик. Аревик (в переводе солнечный луч) был основан в 2009 году на берегах рек Астхадзор и Нювади. На площади 34,5 га есть альпийские луга, горные степи, леса, полупустыни.

Это один из наиболее заселенных парков, где можно встретить переднеазиатского леопарда, средиземноморскую черепаху, кавказскую выдру, каспийскую горную индейку.

Иджеванский заказник

В Тавушской области, на склонах Иджеванского хребта, находится небольшой заповедник площадью менее 6 га, который отличается густой, непроходимой растительностью. Его территория признана одной из наиболее труднодоступных. При этом Иджеванском заказника сосредоточенна практически вся фауна области.

Поскольку заказник редко можно встретить в путеводителях по экотуризму, путешественники рекомендуют заглянуть в одноименный дендропарк, который находится в черте города.