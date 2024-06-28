Азербайджанский заповедник "Кешикчидаг" раскрывает тайны своих курганов

Экспедиция археологов Национальной академии наук Азербайджана, проводившая исследования в национальном заповеднике "Кешикчидаг", обнаружила курганы Ходжалы-Гядабейской культуры возрастом в 3 тысячи лет.

В Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" завершила первый этап своей работы археологическая экспедиция под руководством заведующего отделом Института археологии и антропологии НАНА, доктора философии по истории, доцента Бахтияра Джалилова.

Основной целью ее исследований стали многочисленные курганы: часть из них находится в 600 м к северо-востоку от села Аггель Агстафинского района, они окружены кромлехом из мелких речных камней, еще одна – это Сарысойские курганы, которые и преподнесли самые интересные находки, сообщает Trend.

Археологи нашли в них следы Ходжалы-Гядабейской культуры, существовавшей более 3 тыс лет назад – они содержат следы погребальных обычаев, имеющие важное значение для изучения этой культуры и популяризации культурного наследия "Кешикчидаг".

Научные исследования и археологические раскопки временно приостановлены, но они будут продолжаться – как полагают ученые, древние курганы хранят в себе множество древних секретов.