Заброшенный "Наирит": что стало с крупнейшим предприятием в Армении

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Большую часть ереванского района Шенгавит занимает промышленная зона. В начале 1930-х на южной окраине Шенгавита был основан крупнейший в стране химический завод "Наирит", который обеспечивал весь Советский Союз хлоропреновым каучуком, карбинолом, каустической содой, латексом, хлорной известью и многим другим. Что с ним стало, расскажем в этом материале.

Завод "Наирит" (Частично охраняется)

Химический гигант "Наирит" на пике мощностей производил до 750 тонн хлоропренового каучука (10% от общемирового). Основанное на заре советской индустриализации производство со временем стало вбирать в себя территории вокруг завода.

Что было?

Строительство завода синтетических каучуков "Главкаучук" им. С.М. Кирова началось в 1933 году. Его переименовали в "Наирит" в 1940 году по политическим причинам. Сооружение предприятия в местности с труднодоступным горным рельефом было обусловлено двумя причинами:

Ресурсная база Южного Кавказа позволяла создать производство, которое бы могло в краткосрочной перспективе обеспечивать нужды народного хозяйства всего региона. Перспектива развития завода до уровня гиганта (без значительного вреда экологии, грозящего гуманитарной катастрофой) закладывалась с момента основания предприятия и в конечном счете позволила ему просуществовать до 2010 года.

Однако производство всё же считалось "грязным" и очень опасным. На территории завода неоднократно случались возгорания технического лака, резиновых отходов, компрессионного масла. Были и трагические эпизоды, сопровождавшиеся гибелью сотрудников. Поскольку завод-гигант был фактическим монополистом по производству хлоропренового каучука, его работа не останавливалась и в период Великой Отечественной войны, а режим работы был особо строгим.

Что стало?

История банкротства завода "Наирит" окутана конспирологическими теориями. Непонятно откуда взявшийся многомиллиардный долг, международные экоактивисты, настоявшие на том, что завод губит не только Ереван, но и всю Армению. Скоро объявились желающие построить на территории промзоны многочисленные автомойки самообслуживания и прочие коммерческие точки. "Наирит" останавливал производство в начале 1990-х после распада СССР. Однако то, как быстро в 2016 году его признали банкротом и то, как скоро сотрудники получили извещения об увольнениях, вызывает недоумение.

Сегодня завод-гигант в прямом смысле слова ржавеет под открытым небом, а его многочисленные корпуса постепенно распиливаются на металл. Обойти всю территорию едва ли получиться. В производственных помещениях стоит невыносимый запах, повсюду обломки кровли, камни и пустые резервуары. Станки давно проданы, стекла всех помещений выбиты. Охрана располагается по периметру завода, правда, она не представляет угрозы для любителей острых ощущений и групп, занимающихся распилом гиганта.

НПО "Наирит-2" (Не охраняется)

То куда и как исчезли доходы завода "Наирит" осталось тайной, в том числе и для самих сотрудников завода. Однако в период разорения предприятия, инициативными группами была предпринята попытка сохранить научно-производственную часть завода, которая с 1976 году была переименована в "Наирит-2".

Что было?

Де-факто то, что сегодня именуется "Наирит-2" и было началом завода "Наирит", поскольку в стенах первых 10-12 корпусов, расположенных на противоположной стороне от проходной основного предприятия на шоссе Арташата проводились многочисленные исследования, которые и дали будущее гиганту химической промышленности. Именно благодаря труду ученых-химиков было запущено несколько новых производств по выпуску

хлорбензола непрерывным способом (1952),

сухого льда (1958),

жидкой углекислоты (1962),

ацетилена из природного газа (1965),

азота высокой чистоты (1979).

В 1995 году завод был разделен на три компании: ЗАО "Наирит", производственное ЗАО "Наирит-1" (основное производство) и научно-производственное ЗАО "Наирит-2", сотрудники которого полагали, что, несмотря на туманное будущее завода в период суверенитета Армении, умные люди будут востребованы, а потому сумеют сохранить научно-исследовательскую часть.

Что стало?

Остановка производства в 2010 году сильнее всего ударила по НПО "Наирит-2". В результате процедуры банкротства и последующих увольнений, из десяти корпусов сохранились только два. Кажется, что хотели ликвидировать, прежде всего, научную базу предприятия. Территория практически полностью расчищена, однако она всё еще представляет собой заброшенную промзону, над которой возвышается одинокий центральный корпус с выбитыми окнами и частично сохранившимся внутренним интерьером, который едва ли можно восстановить.

Недостроенная площадка цеха по производству каучука. (Не охраняется)

Поскольку производство хлоропренового каучука непрерывно росло, к середине 1960-х "Наирит" стал главным производителем этого сырьевого компонента для всей химической отрасли СССР.

Что было?

Чтобы не снижать темпы производства из-за необходимости модернизировать инфраструктуру завода, в середине 1980-х было принято решение о строительстве дополнительной производственной зоны. Выбор пал на близлежащий пустырь, расположенный через дорогу от НПО "Наирит-2" в сторону улицы Таманцинери.

Что стало?

Доподлинно неизвестно в какой период строительство площадки было остановлено. Хотя сооружения промзоны так и не были достроены, они сохранились, в отличие от корпусов научно-исследовательского объединения. Из десяти градирен, лишь четыре было достроено, остальные остались на уровне фундамента. Сохранившиеся сооружения безнадежно прогнили. Три малоэтажные постройки пусты и также заброшены. В помещениях мусор и следы пребывания бездомных.