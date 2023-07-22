Самое странное метро: что собой представляет ереванская подземка

По длине линий ереванское метро занимает 169 место в мире и 14 - среди бывших советских республик. Поговаривали, что появление ереванского метрополитена стало возможным благодаря духу соперничества между тремя братскими союзными республиками Южного Кавказа. В Баку и Тбилиси метро появилось 1966-1967 годах, а в Ереване лишь в 1980-х.

Руководство АрмССР пошло на хитрость, чтобы убедить генерального секретаря СССР Леонида Брежнева в целесообразности строительства метро. Ереван рубежа 1970-1980-х стремительно застраивался, причем урбанизация шла не за счет пригородных сел и иных населенных пунктов. В столицу советской Армении переезжало много специалистов-промышленников, в особенности химиков, так как в городе был расположено крупнейшее в СССР НПО "Наирит", выпускавшее в год до 750 тонн синтетического каучука (10% от общемирового).

Кроме того, работали многочисленные фабрики и заводы ("Армэлектромаш", "Панрит", "Армэлектросвет", "Армэлектроприбор", "ЕрАЗ"), которые было важно связать с новыми городскими окраинами современной транспортной системой, так как действующая постепенно перестала справляться. Ереван находится в горной местности и разделен ущельем Раздан, а потому широкие дорожные проспекты для него недоступны.

Тянуть линии городского трамвая до новых районов через узкую старую застройку считалось нецелесообразным. Скоростной подземный транспорт как нельзя лучше подходил для этого. Правда, строительство метро в городе с населением в чуть более 772 тыс. человек (1970) не соответствовало транспортной политике, так как для строительства метро город дожжен был быть миллионником. Поэтому сначала приняли решение построить подземную линию скоростного трамвая с перспективой расширения его до уровня метро. Однако вскоре от этого решения отказались в пользу полноценной подземки, посчитав последующую переделку тоннелей ненужной двойной работой.

Проект ереванского метро предполагал:

составы из пяти вагонов,

ветки метро,

32 станции.

Прокладка первых четырех станций заняла без малого 9 лет. Туннели проектировал институт "Армгипротранс", за проекты вестибюлей станций отвечал институт "Ереванпроект". Торжественное открытие состоялось 7 марта 1981 года. Участие в строительстве принимали специалисты из Москвы, Минска, Киева, Ленинграда, Харькова, помогали армянским метростроевцам коллеги из Баку и Тбилиси, поскольку эта стройка была крайне трудоемкой.

Гейдар Алиев, Карен Демирчян и Эдуард Шеварднадзе на открытии Ереванского метро

Строительство метрополитена остановилось в 1996 году с вводом станции "Чарбах". Дальнейшее развитие метро требовало значительных капиталовложений, поскольку в период возведения последних станций, метростроевцы столкнулись с проблемой грунтовых вод, которые затапливали новые тоннели.

Кроме того, метро должно было приносить значительный доход, окупая дорогостоящее строительство. Реализация этого условия стала практически недостижимой по причине высокой автомобилизации населения города. Скептики шутили на эту тему, поговаривая, что Еревану не нужны были и новые трамваи.

Сегодня ереванское метро служит, прежде всего, школьникам, студентам, маломобильным людям и тем, у кого нет личного транспорта.

"Площадь Спандаряна" была переименована в "Площадь Гарегина Нжде", создателя Армянского легиона вермахта, сотрудничавшего с нацистами

Метро осталось памятником советской архитектуры. Поскольку его едва ли можно назвать загруженным, движение между станциями осуществляется медленно, по 5-7 минут, причем поезда следуют по челночному принципу, пара составов движется до середины маршрута, а один состав из одного вагона доставляет пассажиров до крайних станций "Шенгавит" и "Чарбах". Вагоны ереванской подземки ремонтируются не в Армении, а в Грузии.

"Шенгавит"

Так как летом в Ереване жарко, то вестибюли метро проектировались, в том числе, с целью укрыть пассажиров от палящего солнца, и осенних проливных дождей, поэтому архитектура некоторых большинства действующих станций позволяет переждать непогоду, но выглядит странно. Этим пользуются городские бездомные, которых можно встретить на выходе из метро. Администрация города не предпринимает в этой связи никаких мер, поскольку метро мало востребовано.

Станция "Заводская"

Несмотря на туманное будущее ереванской подземки, которая очевидно не будет загруженной и после строительства заброшенной станции "Ачапняк", руководство метрополитена питает надежды пустить составы из пяти вагонов, на которые рассчитана длина всех платформ (102 метра).

Станция "Давид Сасункий"

Русскоязычным туристам придется туго, поскольку станции объявляются на двух языках – армянском и английском. Объявлять на трех языках, видимо, слишком долго для столь "скоростного" метро.

Станция "Зоравар Андраник" бывшая "Октябрьская"

"Площадь Республики" бывшая "Площадь Ленина"

Станция "Молодежная"

Станция "Маршал Баграмян"

Фонтан в подземном переходе на станцию "Дружба" сейчас демонтирован