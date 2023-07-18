Заброшенное метро Еревана

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Ереванское метро – почти абсолютное советское наследие: с момента обретения независимости Армении там была построена всего одна станция "Чарбах" (1996), проект которой был разработан до распада СССР. Хотя численность населения Еревана давно перевалила за миллион, метрополитеном там пользуются редко.

Составы из двух вагонов медленно курсируют между десятью станциями. Чиновники надеются расширить эту ветку метро за счет советских проектов.

Перегон между станциями "Дружба" и "Ачапняк" (Охраняется)

Соединить берега реки Раздан планировали еще в 1980-х, однако политический кризис в Армении помешал реализации перспективного проекта.

Что было?

Станция "Дружба" (Барекамутюн) старейшая в столичной армянской подземке. С нее началась работа по прокладке метро в 1972 году. Она же была в числе первых четырех станций (Дружба – Сараланджи – Еритасардакан – Сасунци Давид), которые торжественно открыли 7 марта 1981 года.

В декабре была введена в строй промежуточная станция "Площадь Ленина" между станциями "Еритасардакан" (Молодежная) и "Сасунци Давид" (Давид Сасунский). Потом, вплоть до распада СССР, метро расширялось исключительно на юг города, преодолевая твердые слои базальта, илистые и магматические отложения почвы. Перед метростроевцами стояла задача связать густонаселенные жилые районы с железнодорожным вокзалом и промышленной зоной города. С вводом первой линии станций стало понятно, что правый берег реки Раздан, где было много жилых домов, может стать перспективным направлением развития метро. Но чтобы связать берега мостом, нужно было построить соответствующий перегон на левом берегу.

Что стало?

Перегон от станции "Дружба" был проложен, но его строительство остановилось в начале 1990-х. Теперь ствол шахты и тоннели недостроенной подземки захламлены арматурой, горной породой и брошенной строительной техникой. Старые вагонетки чудом не украдены охотниками за металлом. Прогулки по заброшенной дороге опасны, поскольку единственный вход в тоннели находится со стороны реки, а бетонные перекрытия не внушают доверия. Кое-где - искусственные завалы. На подходах к заброшке осуществляется видеофиксация нарушителей, изредка можно наткнуться на охрану. Сам переход со станции "Дружба" забутован.

Вестибюль станции "Ачапняк" (Охраняется)

Название проектируемой станции было придумано быстро – по названию района Ачапняк, что в переводе означает правый берег.

Что было?

Вестибюль станции "Ачапняк" стали строить одновременно с перегоном от станции "Дружба". Строительство изначально было определено как дорогостоящее, поскольку берега реки Раздан находятся на разных уровнях. Кроме того, проектному бюро предстояло подготовить проект моста через реку, который по замыслу архитекторов, мог стать промежуточной станцией, благодаря большим панорамным окнам. Видимо, они вдохновлялись московской станцией "Воробьевы горы", также расположенной над рекой.

Что стало?

Станция "Ачапняк" не достроили. На момент прекращения работ метростроевцам удалось возвести перекрытия, подготовить вентиляционных шахты, а также подвести пути для будущих эскалаторов. Металлические конструкции сгнили. Внешний вид шахты напоминает то, что осталось на противоположном берегу в недостроенном перегоне. Правительство страны и мэрия Еревана надеются вернуться к реализации проекта за счет зарубежных инвесторов или Евразийского экономического союза.

Пока же район Ачапняк похож на трущобы, заброшенная стройка станции огорожена забором и камерами видеонаблюдения.

Безымянные тоннели. (Не охраняются)

На правом берегу Раздана, под мостом Киевян, есть загадочная заброшка, происхождение которой никто не может объяснить.

Что было?

Неизвестные тоннели обнаружили в начале нулевых и были причислили к числу нереализованных проектов подземки. Это было обусловлено тем, что к забутованным тоннелям вели отдельные вентиляционные шахты, а само расположение совпадало со схемами ранних проектных карт ереванского метрополитена, на которых основная ветка должна была пересекаться промежуточной линией в районе моста Киевян. Параллельное расположение обоих тоннелей также намекало на то, что этот объект должен был быть связан с работой метро, поскольку аналогичных архитектурных сооружений с принципиальной иной технической принадлежностью не существовало.

Что стало?

Загадочное происхождение тоннелей на крутом скалистом берегу реки Раздан так и не было объяснено. В середине 2010-х руководство ереванской подземки открестилось от сооружения, заявив, что оно никогда не числилось за метрополитеном. Когда безымянные тоннели обрели известность в молодежных сообществах Еревана, а также в армянских СМИ, они были спешно засыпаны, а вентиляционные шахты - снесены. Сегодня проникнуть в пределы некогда доступной забутовки невозможно, она стала частью склона. Однако проходя по улице Разданское Ущелье можно увидеть бетонные перекрытия тоннелей, оголенные в результате схода горной породы.