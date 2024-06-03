Вестник Кавказа

Камнепад накрыл автодорогу в Армении

Горная дорога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На дорогу в Армении утром в воскресенье упали несколько огромных камней. В результате инцидента пострадавших нет.

Утром 9 июня на дороге в Армении произошел камнепад. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился на дороге Ванадзор-Дилижан около 08:00 по местному времени (07:00).

На проезжую часть упало несколько огромных камней, оторвавшихся от скалы. Их удалось лишь убрать с помощью специальной техники.

Согласно предварительным данным, в результате падения камней никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники администрации Лорийской области по получению ее губернатора устанавливают причины произошедшего и вероятность повторения камнепада в дальнейшем. Проводятся также работы по ликвидации возможного камнепада.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1185 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Молния унесла жизни двух пограничников в Азербайджане

Молния унесла жизни двух пограничников в Азербайджане

Иран передал гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Армении

Иран передал гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Армении

Пожароопасность в Кабардино-Балкарии будет сохраняться до конца недели

Пожароопасность в Кабардино-Балкарии будет сохраняться до конца недели

Запад Грузии вновь трясет

Запад Грузии вновь трясет

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы