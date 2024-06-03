Камнепад накрыл автодорогу в Армении

На дорогу в Армении утром в воскресенье упали несколько огромных камней. В результате инцидента пострадавших нет.
Утром 9 июня на дороге в Армении произошел камнепад. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент случился на дороге Ванадзор-Дилижан около 08:00 по местному времени (07:00).
На проезжую часть упало несколько огромных камней, оторвавшихся от скалы. Их удалось лишь убрать с помощью специальной техники.
Согласно предварительным данным, в результате падения камней никто не пострадал.
В настоящее время сотрудники администрации Лорийской области по получению ее губернатора устанавливают причины произошедшего и вероятность повторения камнепада в дальнейшем. Проводятся также работы по ликвидации возможного камнепада.