Камнепад накрыл автодорогу в Армении

На дорогу в Армении утром в воскресенье упали несколько огромных камней. В результате инцидента пострадавших нет.

Утром 9 июня на дороге в Армении произошел камнепад. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился на дороге Ванадзор-Дилижан около 08:00 по местному времени (07:00).

На проезжую часть упало несколько огромных камней, оторвавшихся от скалы. Их удалось лишь убрать с помощью специальной техники.

Согласно предварительным данным, в результате падения камней никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники администрации Лорийской области по получению ее губернатора устанавливают причины произошедшего и вероятность повторения камнепада в дальнейшем. Проводятся также работы по ликвидации возможного камнепада.