Движение по трассе в Армении восстановили после взрыва на заправке

В результате вчерашнего взрыва на заправке пострадали 7 человек. Движение по трассе, где произошло ЧП, восстановлено.

В Армении возобновили движение по трассе Ереван-Севан, закрытой после взрыва на заправке. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о перекрытии участка 16-18 км трассы. Водителей призывали пользоваться альтернативными маршрутами.

Что произошло?

Накануне вечером на газозаправочной станции, которая располагается на трассе Ереван-Севан, взорвалась цистерна с жидким газом, после чего на месте ЧП вспыхнул пожар.

В результате происшествия получили различные травмы 7 человек, 6 из которых в настоящее время находятся в больнице в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Одного пострадавшего уже выписали.