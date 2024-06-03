Вестник Кавказа

Движение по трассе в Армении восстановили после взрыва на заправке

Горная дорога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате вчерашнего взрыва на заправке пострадали 7 человек. Движение по трассе, где произошло ЧП, восстановлено.

В Армении возобновили движение по трассе Ереван-Севан, закрытой после взрыва на заправке. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о перекрытии участка 16-18 км трассы. Водителей призывали пользоваться альтернативными маршрутами.

Что произошло?

Накануне вечером на газозаправочной станции, которая располагается на трассе Ереван-Севан, взорвалась цистерна с жидким газом, после чего на месте ЧП вспыхнул пожар.

В результате происшествия получили различные травмы 7 человек, 6 из которых в настоящее время находятся в больнице в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Одного пострадавшего уже выписали.

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