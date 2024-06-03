Взрыв на заправке в Ереване: пострадавшие и пожар

В Ереване почти потушили пожар на месте взрыва, прогремевшего на заправочной станции. Пострадали 7 человек.
Открытое горение было ликвидировано огнеборцами на взорвавшейся накануне газозаправочной станции. Напомним, что ЧП произошло в Ереване.
Согласно данным экстренных служб в результате взрыва пострадали семеро человек. Погибших нет. Пострадавшие были госпитализированы.
"По состоянию на 8.20 (7.20 мск) открытого горения нет, проводятся работы по охлаждению. Пострадали семь граждан, один из них выписан. По предварительным данным, погибших нет"
– пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Также сообщается, что в связи со случившимся, перекрыт участок трассы армянской столицы к Севану.