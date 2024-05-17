В Центре Гейдара Алиева собрались экономисты и управленцы

Организаторами уже ставшей традиционной конференции выступили Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Общественное объединение регионального развития (ООРР), Международный центр магистратуры и докторантуры.
Речь на форуме шла о
- сотрудничестве государства, частного сектора и университетов в обеспечении устойчивого развития
- роли частного сектора в решении глобальных проблем
- регулировании свободного рынка...
Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов рассказал о положительном влиянии конкуренции на рыночную экономику и эффективное использование ресурсов:
В стране принимаются серьезные меры по обеспечению конкуренции. Принятый "Кодекс конкуренции" содержит самый прогрессивный мировой опыт и полностью отражает реалии Азербайджана.
Начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли назвал конкуренцию основной движущей силы устойчивого экономического развития и применения оптимальных критериев регулирования:
Стремительное развитие экономики, глобальная интеграция и трансформационные процессы, происходящие в мире под влиянием смены бизнес-моделей, обусловили необходимость введения нового конкурентного законодательства - Кодекса конкуренции, где содержатся регулятивные инструменты, способствующие конкуренции.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев:
Конференция ISCEMR, ежегодно проводимая UNEC, придала импульс развитию образования и науки в стране. За последние несколько лет в научно-исследовательской работе ряда наших вузов наблюдаются количественные и качественные изменения. Если мы хотим, чтобы высшие учебные заведения проводили больше научных исследований, необходимо пересмотреть форму финансирования исследований. Следует внести радикальные изменения в докторантуру, создать кредитные программы в этом направлении.
Глава Антимонопольного ведомства Турции Бирол Кюле:
Для обеспечения стабильности экономик Турции и Азербайджана в обеих странах должна быть создана общая основа для устойчивого развития.
Участники форума также обсуждали:
- Устойчивое развитие в университетах Азербайджана
- Возобновляемые источники энергии и климат
- Инновации в финансировании изменения климата для устойчивого будущего
- Роль частных инициатив в переходе к зеленой экономике и технологиям.
- Зеленую экономику в тюркском мире.