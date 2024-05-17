Вестник Кавказа

В Центре Гейдара Алиева собрались экономисты и управленцы

"Вестник Кавказа"
Центр Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку проходит VI Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24), посвященная проблемам конкуренции и экологии. В Центре Гейдара Алиева собралось сотни исследователей из десятков стран, которые представили 245 научных работ. Расскажем, о чем говорят участники форума.

Организаторами уже ставшей традиционной конференции выступили Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Общественное объединение регионального развития (ООРР), Международный центр магистратуры и докторантуры.

Речь на форуме шла о

  • сотрудничестве государства, частного сектора и университетов в обеспечении устойчивого развития
  • роли частного сектора в решении глобальных проблем
  • регулировании свободного рынка...

Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов рассказал о положительном влиянии конкуренции на рыночную экономику и эффективное использование ресурсов:

В стране принимаются серьезные меры по обеспечению конкуренции. Принятый "Кодекс конкуренции" содержит самый прогрессивный мировой опыт и полностью отражает реалии Азербайджана.

Начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли назвал конкуренцию основной движущей силы устойчивого экономического развития и применения оптимальных критериев регулирования:

Стремительное развитие экономики, глобальная интеграция и трансформационные процессы, происходящие в мире под влиянием смены бизнес-моделей, обусловили необходимость введения нового конкурентного законодательства - Кодекса конкуренции, где содержатся регулятивные инструменты, способствующие конкуренции.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев:

Конференция ISCEMR, ежегодно проводимая UNEC, придала импульс развитию образования и науки в стране. За последние несколько лет в научно-исследовательской работе ряда наших вузов наблюдаются количественные и качественные изменения. Если мы хотим, чтобы высшие учебные заведения проводили больше научных исследований, необходимо пересмотреть форму финансирования исследований. Следует внести радикальные изменения в докторантуру, создать кредитные программы в этом направлении.

Глава Антимонопольного ведомства Турции Бирол Кюле:

Для обеспечения стабильности экономик Турции и Азербайджана в обеих странах должна быть создана общая основа для устойчивого развития.

Участники форума также обсуждали:

  • Устойчивое развитие в университетах Азербайджана
  • Возобновляемые источники энергии и климат
  • Инновации в финансировании изменения климата для устойчивого будущего
  • Роль частных инициатив в переходе к зеленой экономике и технологиям.
  • Зеленую экономику в тюркском мире.
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