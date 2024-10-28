Архитектурные тайны: никто не знает, кто и как построил эти 5 сооружений

Древние сооружения по всему миру бросают вызов пониманию того, на что были способны ранние цивилизации. Неизвестно, с какой целью были построены мегалитические сооружения и каким образом велось их строительство. Расскажем о 5 загадочных местах, строительство которых окутано тайной.

Каждое такое место, похоже, хранит ключи к передовым древним знаниям, утерянным во времени. По мере развития археологии как науки, вместо того, чтобы решать древние загадки, новые открытия часто ставят лишь новые вопросы.

Гебекли-Тепе

Что: древнейший храмовый комплекс, изменивший представление об истории

древнейший храмовый комплекс, изменивший представление об истории Где: Юго-Восточная Турция, провинция Шанлыурфа

Юго-Восточная Турция, провинция Шанлыурфа Когда: IX тысячелетие до н. э.

IX тысячелетие до н. э. Кто мог построить: начали строительство еще охотники-собиратели позднего мезолита, продолжили во время докерамического неолита

начали строительство еще охотники-собиратели позднего мезолита, продолжили во время докерамического неолита Чем интересен : турецкие мегалиты свидетельствуют о развитой цивилизации до неолитической революции (перехода к земледелию)

: турецкие мегалиты свидетельствуют о развитой цивилизации до неолитической революции (перехода к земледелию) Найден: первое исследование в 1963 году.

© Фото: Radosław Botev/Creative Commons Attribution 3.0 pl

Каменные столбы Гебекли-Тепе высотой до 3 метров, покрытые резьбой по камню и сакральными символами, появились еще до перехода человечества к земледелию от собирательства. Этот расположенный на территории современной Турции объект остается древнейшим в мире мегалитическим сооружением. Построенный около 12 тысяч лет назад храмовый комплекс отличается сложной архитектурой и фиксацией положения небесных тел, причем создавать этот памятник начали еще охотники-собиратели, для которых это было несвойственно. Строительство объекта требовало скоординированных усилий сотен человек, что подразумевает определенную социальную иерархию, а также передовых знаний в обработке камня. Раскопки в этом месте до сих пор ведутся и будут продолжаться еще много десятков лет. Туристы могут увидеть Гебекли-Тепе своими глазами, прилетев в аэропорт Шанлыурфа в Турции, а затем проехав 15 км на северо-восток от города, в том числе от археологического музея города ходит автобус №0. Объект открыт круглый год, от парковки до археологической площадки возят бесплатные маршрутки (1 км). Стоимость посещения для иностранцев - 21 евро (в стоимость входит билет в Карахан-тепе).

Камни Баальбека

Что: мегалитическое чудо Баальбека, подпирающее храм Юпитера

мегалитическое чудо Баальбека, подпирающее храм Юпитера Где: Ливан, провинция Бекаа

Ливан, провинция Бекаа Когда: I век до н. э.

I век до н. э. Кто мог построить: завершили строительство храма древние римляне в 60 году н. э.

завершили строительство храма древние римляне в 60 году н. э. Чем интересен: самые гигантские каменные блоки, обработанные человеком, а также когда-либо использовавшиеся в строительстве.

© Фото: Vyacheslav Argenberg/Creative Commons Attribution 4.0

Фундамент храма Юпитера содержит одни из самых массивных известных человечеству обработанных камней, а неподалеку находятся еще более крупные каменные монолиты весом более 1000, 1300 и 1600 тонн. И если эти 3 камня Баальбека, входящие в список самых массивных обработанных камней, так и не были использованы в строительстве, то трем известняковым блокам весом по 800 тонн придали нужную форму и расположили на высоте 6 метров. И хотя современные мощные подъемные краны справились бы с перемещением этих блоков, как это было сделано тысячелетия назад, до сих пор неизвестно.

Деринкую

Что: подземный город, затерянный во времени

подземный город, затерянный во времени Где: Турция, Каппадокия

Турция, Каппадокия Когда : по одной версии в VIII-VII веке до н. э., по другой - в XIX-XII веке до н.э

: по одной версии в VIII-VII веке до н. э., по другой - в XIX-XII веке до н.э Кто мог построить : хетты или фригийцы, некоторые ученые считают, что хатты, мидийцы или персы

: хетты или фригийцы, некоторые ученые считают, что хатты, мидийцы или персы Чем интересен : огромный подземный мегаполис, высеченный из цельной скальной породы

: огромный подземный мегаполис, высеченный из цельной скальной породы Найден: 1963 год.

© Фото: Ahmet KAYNARPUNAR/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Многоярусный подземный город Деринкую, скрывающийся под Каппадокией, был настолько велик, чтобы укрыть 20 тысяч человек. Этот подземный город с 8 ярусами считается одним из важнейших археологических открытий Турции. Деринкую отличается сложной системой потайных ходов, вентиляционных шахт, колодцев, жилых помещений и дверей-валунов. Хотя строительство города чаще приписывают хеттам или фригийцам, археологи и историки не могут объяснить, как строители того времени вырезали этот огромный комплекс без передовых технологий или каким образом была спроектирована идеально функционирующая вентиляционная система.

Нан-Мадол

Что : город, построенный на искусственных островах, который называют Тихоокеанской Венецией

: город, построенный на искусственных островах, который называют Тихоокеанской Венецией Где: Микронезия, остров Понпеи

Микронезия, остров Понпеи Когда: острова строились в VIII-IX веках, а сооружения в 1180-1200 годах н. э.

острова строились в VIII-IX веках, а сооружения в 1180-1200 годах н. э. Кто мог построить : династия Сауделеров

: династия Сауделеров Чем интересен: базальтовые камни образуют таинственные острова у берегов Микронезии в Тихом океане

Когда найден: 1874.

© Фото: Uhooep/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

У восточного берега острова Понпеи находится Нан Мадол - древний город, построенный на 92 искусственных островах. На островах, возведенных на коралловом рифе из базальтовых платформ весом до 50 тонн, возвышаются мегалитические сооружения, образуя точный геометрический узор. Не существует письменных записей, объясняющих, как именно древние строители эти платформы транспортировались и укладывались. Местные легенды говорят о том, что город построили боги, в то время как археологи подсчитали, что на строительство с использованием известных древних методов ушли бы столетия непрерывного труда.

Тиауанако

Что : инженерное чудо боливийских Анд

: инженерное чудо боливийских Анд Где : Боливия, Анды

: Боливия, Анды Когда : II век до н.э. - II век н.э., но главные строения 400-600 годы н. э.

: II век до н.э. - II век н.э., но главные строения 400-600 годы н. э. Кто мог построить: цивилизация Тиуанако

цивилизация Тиуанако Чем интересен: обработка и транспортировка камней предполагают, что одна их первых андских цивилизаций имела технологии, выходящие за рамки времени

обработка и транспортировка камней предполагают, что одна их первых андских цивилизаций имела технологии, выходящие за рамки времени Впервые упомянуто: 1549 год.

© Фото: Sasha India/Creative Commons Attribution 2.0

Древний город Тиауанако был центром покинутой андской цивилизации, расположенной на территории современной Боливии. Комплекс каменных строений Тиуанако был создан в период со II век до н.э. по II век н.э. Недалеко от Тиауанако находится более поздний мегалитический ритуальный комплекс Пума-Пунку, который относится к VI веку н.э. Эти массивные каменные блоки, самые большие из которых весят по 130 и 85 тонн, имеют идеально прямые края и искусно вырезанные формы. Их создание и транспортировка из карьеров, расположенных в 10 км от холма, до сих пор остаются без всеми принятого объяснения. У Тиуанако не было письменности, поэтому информация ограничена.