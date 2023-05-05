Успеет ли Турция к сезону отпусков с платежной системой для россиян?

С приближением туристического сезона вновь встает вопрос о платежных системах. С тех пор, как в США ввели санкции против России и отключили РФ от системы SWIFT, турецкие банки не принимают российские карты. Удастся ли решить эту проблему, читайте в этом материале.

В первые месяцы после начала специальной военной операции на Украине Россия и Турция рассчитывали решить вопрос о платежах для российских туристов с помощью карт МИР. К российской системе были подключены пять крупнейших турецких банков - İşbank, Ziraat, VakıfBank, Deniz и HalkBank. Однако осенью 2022 года стало понятно, что турецкие банки и платежные системы не готовы к их использованию. Риск попасть под третичные санкции был высок.

С тех пор россиянам приходится очень сложно в Турции. Они могут либо привозить наличную валюту (евро или доллары), либо переводить через дорогостоящие системы переводов "Юнистрим" или "Золотая корона". Теоретически есть возможность использовать карты UnionPay, однако не все турецкие банки их принимают. Последний вариант - наличные рубли, но их обменивают на лиры только в определенных местах.

Изначально турецкая сторона планировала заменить систему МИР турецкой TROY. К последней подключены почти все крупные банки Турции. С одобрения ЦБ РФ российские банки, не находящиеся под санкциями, могли выпускать кобрендинговые карты. То есть клиент становился владельцем счета одновременно и в России, и в Турции, и уже по этим картам возможны были бы покупки россиян в Турции и турок в России. Однако интеграция двух систем провалилась.

Последний шаг на пути облегчения платежей - система Rebit Kart. О ней в конце апреля сообщила газета Hurriyet. На первой фазе появятся виртуальные карты. Турист может скачать специальное приложение, открыть счет и для этого счета будет выпущена онлайн-карта. С ее помощью становятся возможны платежи в POS-терминалах и онлайн-оплаты отелей, перелетов и в интернет-магазинах. Точная дата запуска системы неизвестна, но инфраструктура уже готова. Запуск механизма одобрен Центробанками двух стран после заседания в Казани в октябре 2022 года.

По мнению эксперта по международному финансовому и валютному праву Мехти Мехтиева, выпуск физических карт на первой фазе не предусмотрен, чтобы успеть к сезону отпусков.

"Что касается формы выпуска карт: опять же, основной замысел — облегчить российским туристам отдых в Турции. Учитывая популярность оплаты через смартфоны и другие электронные устройства, физические карты не так важны, как это было еще несколько лет назад. Более того, есть вероятность, что наладить выпуск физических карт может занять время, а туристический сезон уже на подходе. И наконец, возможно данная программа будет развиваться дальше и включит в себя ряд других банковских продуктов", - отметил он в беседе с "Вестником Кавказа".

А насколько безопасно создание новой системы в условиях сохранения западных санкций? Не повторит ли Турция опыт карт МИР и системы TROY?

"Антироссийские санкции вряд ли могут создать какие-либо барьеры для создания такой платежной системы с технической точки зрения. Вероятнее всего, этот проект отражает прагматизм российских и турецких властей. Для России это облегчает обход санкций, хотя и частично, так как этот проект, судя по всему, направлен больше на туристов, а не на транзакции между предприятиями. Хотя и возможности обходить санкции тоже не стоит исключать. Для Турции это конкурентные преимущества в привлечении туристов из России, что особенно актуально в нынешних условиях, когда авиаперелеты в дальнее зарубежье заметно подорожали, а традиционные для россиян курорты Южной Европы сильно затруднены", - подчеркнул Мехтиев.

Эксперт также указал на то, что по мере налаживания туристического бизнеса в азиатских регионах отдых для россиян там становится все более комфортным и доступным. Именно поэтому Турция через создание альтернативной платежной системы пытается сохранить один из главных своих источников доходов — туризм.