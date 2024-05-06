"Соловей из Шуши": как Бюльбюль создавал азербайджанскую вокальную школу

Имя Бюльбюль ("соловей") Муртуза Мамедов получил в детстве за красивый голос. Под этим артистическим псевдонимом певец прославился и вошел в историю музыкальной культуры. Расскажем о его учебе в Баку и Милане, о том, как Бюльбюль формировал свой оперный репертуар и создавал национальную вокальную школу.

Как Муртуза Мамедов стал Бюльбюлем?

Муртуза Мамедов родился 22 июня 1897 года в Шуше — городе, который называют консерваторией Кавказа. Петь он начал в раннем детстве и очень умело подражал известным исполнителям мугамов. Имя Бюльбюль (в переводе с азербайджанского "соловей") мальчик получил за чистый, мелодичный и звонкий голос, а потом оно стало его артистическим псевдонимом. В 13 лет Муртуза отправился в Елизаветполь (нынешнюю Гянджу), там его концерты проходили с большим успехом: послушать талантливого подростка приезжали и из других городов. В 18 лет Бюльбюль впервые выступил как оперный певец, исполнив одну из партий в мугамной опере Мешади Джамиля Амирова "Сейфульмулюк", а в 1920 году дебютировал в Баку: в Азербайджанском государственном театре оперы и балета спел главную партию в еще одной мугамной опере — "Асли и Керем" Узеира Гаджибекова. Тогда же молодой певец стал ходить на классические оперные спектакли, поставленные русской труппой, и решил поступать в недавно открывшуюся Азербайджанскую государственную консерваторию (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова).

Учеба в Баку и Милане

В консерваторию он поступил в 1921 году, занимался у опытных педагогов: сначала у Федора Поляева, представителя петербургской вокальной школы, а потом у Николая Сперанского, ученика Сергея Рахманинова, бывшего солиста двух известных московских театров — Мамонтовской оперы и Оперы Сергея Зимина.

В 1924 году во время каникул Бюльбюль впервые побывал в Милане и познакомился с известным певцом и педагогом Джузеппе Ансельми. Маэстро рассказал, что выступал в Баку 20 лет назад и хорошо помнит город. После того как Бюльбюль спел мугам, Ансельми спросил:

И вы со своим голосом, с таким виртуозным исполнением хотите стать обыкновенным тенором?

Певец ответил:

Я хочу, чтобы азербайджанцы пели не только мугам, но и "Кармен" и "Тоску"

Однако он понимал, что за пару месяцев отработать технику бельканто невозможно. Бюльбюль вернулся в Баку, в 1927 году успешно окончил консерваторию и снова поехал в Милан — теперь уже на длительную стажировку в театре "Ла Скала". Обучение у известного педагога Рафаэле Грани продолжалось четыре года, и окончание занятий маэстро резюмировал так: "Цель достигнута. Бюльбюль в совершенстве освоил итальянскую школу пения и методику итальянского преподавания".

Бюльбюль — солист Азербайджанского театра оперы и балета

Певцу предлагали контракты с разными театрами и в Италии, и в других странах, но он вернулся в Баку. 26 октября 1931 года в Азербайджанском театре оперы и балета состоялся концерт, который можно назвать творческим отчетом: Бюльбюль исполнил арии из опер итальянских, французских и немецких композиторов, которые подготовил в Италии, добавив в программу два номера из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибекова. А через три недели, 16 ноября, на той же сцене он спел партию Герцога в "Риголетто" Джузеппе Верди.

Весной 1933 года Бюльбюль стал лауреатом I Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве, выступал в Большом зале консерватории, Колонном зале Дома Союзов, на других столичных концертных сценах.

Певец считал, что время "требует появления в Азербайджане опер нового типа".

Новые азербайджанские оперы должны быть написаны в общепринятых русских и европейских оперных формах. Нашим композиторам надо освоить форму классической европейской оперы, чтобы вместо одноголосого пения они ввели европейское многозвучание, вместо прежней импровизации каждый артист имел бы свою, положенную в нотах, партию

— Бюльбюль.

И такие оперы появились. 4 мая 1934 года прошла премьера второй редакции "Шахсенем" Рейнгольда Глиэра, а 24 декабря 1935 года впервые была поставлена "Наргиз" Муслима Магомаева. Бюльбюль в этих спектаклях исполнил главные партии и в том же 1935-м стал заслуженным артистом Азербайджанской ССР. 30 апреля 1937 года состоялась премьера оперы "Кероглу", главную партию в которой Узеир Гаджибеков написал специально для Бюльбюля. Через год она была показана в рамках Декады азербайджанского искусства в Москве: спектакль прошел с большим успехом, а Бюльбюль получил звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста республики. В 1950 году певец стал лауреатом Государственной премии СССР. Оперную сцену он оставил в 1959-м, но продолжал выступать с концертами.

Бюльбюль — фольклорист и педагог

В 1932 году Бюльбюль организовал и возглавил научно-исследовательский кабинет музыки (НИКМУЗ). Вместе с известными азербайджанскими композиторами он ездил в экспедиции по регионам республики, собирал и записывал народные песни и танцевальные мелодии. Итогом этой работы стал двухтомник "Азербайджанские народные песни", опубликованный в 1956 году. А на базе НИКМУЗ позже был создан Институт архитектуры и искусств Академии наук Азербайджана.

Преподавать в консерватории певец начал в 1932 году, через четыре года стал деканом вокального факультета, в 1940-м — профессором. Бюльбюль активно участвовал в наборе вокалистов, разрабатывал теорию преподавания, составлял учебные пособия для молодых певцов. Создавая национальную вокальную школу, он стремился сочетать итальянское бельканто, русское исполнительское искусство и азербайджанский мугам.

Бюльбюль скончался 26 сентября 1961 года в Баку, он похоронен на Аллее почетного захоронения.

Как в Азербайджане сохраняют память о Бюльбюле?

В июне 1982 года на проспекте Бюльбюля в центре азербайджанской столицы открылся мемориальный музей певца, а в октябре 2012-го недалеко от него был установлен памятник прославленному исполнителю. Его имя носит средняя специальная музыкальная школа в Баку.

С 1997 года в Азербайджане проводится международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля. Многие его лауреаты стали известными певцами:

народные артисты Азербайджана, солисты Большого театра Динара Алиева и Эльчин Азизов

заслуженная артистка России, солистка Большого театра Елена Манистина

народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского театра оперы и балета Юсиф Эйвазов

заслуженная артистка Азербайджана, солистка московской "Геликон-оперы" Эльнара Мамедова

заслуженный артист Азербайджана Азер Рзазаде

солистка петербургского Михайловского театра Анастасия Барун

солистка московской "Новой оперы" Ирина Боженко.

В июне нынешнего года IX конкурс проходил в Баку и Шуше, премии получили певцы из Канады, России, Азербайджана, Казахстана и Монголии.