Мехрибан Алиева посетила прошедшую капремонт мечеть в поселке Ахмедли

Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили мечеть поселка Ахмедли, восстановленную в результате капитального ремонта. Кроме того, они приняли участи в акции по посадке деревьев в бакинском парке "Гянджлик".

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и члены их семьи сегодня посетили мечеть поселка Ахмедли, которая была сдана в эксплуатацию после капитального ремонта.

Мечети 120 лет, она была построена в 1904 году. Ремонтно-восстановительные работы в ней проводились по инициативе Фонда Гейдара Алиева, который сразу же отреагировал на обращение жителей поселка.

Ремонтно-восстановительные работы проводились на фасаде мечети, а также на прилегающей территории. Капремонт прошли места поклонения для мужчин и женщин и комнаты для омовения, а также церемониальный дом. Благоустройство было осуществлено на территории вокруг мечети.

Кроме того, благоустройство, с сохранением исторического облика, проводилось и на главном въезде в поселок Ахмедли, а также на ряде центральных улиц. Там уложили брусчатки, устроили озеленительные полосы, проложили новые канализационные линии. В ряде частных домов подверглись замене кровля и ворота.

Помимо этого, прошли реконструкцию мемориальный комплекс и парк вокруг него, были разбиты зеленые участки. В ходе работ было уделено внимание сохранности самобытной архитектуры Ахмедли.

Еще одно мероприятие прошло в парке "Гянджлик" в Хатаинском районе Баку. Там прошла акция по посадке деревьев, в которой участвовали Мехрибан Алиева, Лейла Алиева и члены их семьи.

Во время акции, в которой участвовали волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева и COP29, высадили в общей сложности тысячу эльдарских сосен.

Сам парк "Гянджлик" был создан по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Помимо озеленительных полос, в парке, площадь которого составляет 43 га, предусмотрены зоны развлечений и отдыха.