Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева с медалью Паралимпиады

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление, адресованное парадзюдоисту Ильхаму Закиеву, который завоевал бронзовую награду Паралимпийских игр в Париже.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в социальной сети поделилась публикацией, посвященной завоеванию азербайджанским парадзюдоистом Ильхамом Закиевым бронзовой награды на Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже.

"Наша очередная победа! Ильхам Закиев завоевал бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Благодарю нашего парадзюдоиста за упорный труд и волю к победе! Желаю всем членам национальной сборной новых побед и достижений!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, ранее сегодня Ильхам Закиев, двукратный паралимпийский чемпион, в поединке за бронзу взял верх над парадзюдоистом из Монголии Ганбатом Дашцэрэном.