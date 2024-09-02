Легендарный азербайджанский парадзюдоист завоевал бронзу Паралимпиады в Париже

Знаменитый парадзюдоист из Азербайджана, двухкратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев стал бронзовым призером летних Паралимпийских игр, которые проходят в Париже.

Представитель сборной Азербайджана по парадзюдо Ильхам Закиев, выступающий в категории J1, завоевал бронзовую награду на Паралимпиаде в Париже.

В поединке за третье место параспортсмен сразился с монгольским соперником Ганбатом Дашцэрэном. Закиев одолел его и стал бронзовым призером Паралимпиады-2024.

Паралимпиада в Париже – уже шестая для Ильхама Закиева. Он двукратный паралимпийский чемпион. Первое паралимпийское золото Закиев завоевал в 2004 году в Афинах. Затем он поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2008 году в Пекине. В Лондоне (2012) параатлет заработал бронзовую награду. На предыдущей Паралимпиаде в Токио Закиев также стал бронзовым призером.

На данный момент у паралимпийской сборной Азербайджана 4 медали Паралимпиады-2024 высшего достоинства, а также две серебряные и четыре бронзовые награды. Паралимпиада в Париже завершается завтра.