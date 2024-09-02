Параатлет из Азербайджана стал чемпионом Паралимпиады

Параатлет Орхан Асланов стал чемпионом Паралимпиады по прыжкам в длину. Он пополнил медальный зачет сборной Азербайджана девятой наградой.

Азербайджанский параатлет Орхан Асланов взял золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Спортсмен выступал в соревнованиях по прыжкам в длину в категории Т13. Асланов получил «золото» за прыжок на 7,29 метра.

Эта медаль стала вторым паралимпийским «золотом» атлета - впервые он стал чемпионом в 2020 году в Токио.

С выдающимся успехом спортсмена поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Поздравляю Орхана Асланова, выступавшего на соревнованиях по прыжкам в длину, с золотой медалью! Спасибо всем спортсменам, завоевавшим для Азербайджана медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Желаю нашему параатлету сил, энергии и новых побед!"

– Мехрибан Алиева

Золотая медаль Асланова пополнила копилку сборной Азербайджана: у команды девять медалей, из них четыре - золотые, две серебряные, три бронзовые.