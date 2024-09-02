Вестник Кавказа

Параатлет из Азербайджана стал чемпионом Паралимпиады

Параатлет из Азербайджана стал чемпионом Паралимпиады
© Фото: İdman.Biz
Параатлет Орхан Асланов стал чемпионом Паралимпиады по прыжкам в длину. Он пополнил медальный зачет сборной Азербайджана девятой наградой.

Азербайджанский параатлет Орхан Асланов взял золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Спортсмен выступал в соревнованиях по прыжкам в длину в категории Т13. Асланов получил «золото» за прыжок на 7,29 метра.

Эта медаль стала вторым паралимпийским «золотом» атлета - впервые он стал чемпионом в 2020 году в Токио.

С выдающимся успехом спортсмена поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Поздравляю Орхана Асланова, выступавшего на соревнованиях по прыжкам в длину, с золотой медалью! Спасибо всем спортсменам, завоевавшим для Азербайджана медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Желаю нашему параатлету сил, энергии и новых побед!"

– Мехрибан Алиева

Золотая медаль Асланова пополнила копилку сборной Азербайджана: у команды девять медалей, из них четыре - золотые, две серебряные, три бронзовые.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ламия Велиева завоевала еще одну медаль на Парадимпиаде

Ламия Велиева завоевала еще одну медаль на Парадимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского пловца с бронзой на Паралимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского пловца с бронзой на Паралимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву с золотом Паралимпиады

Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву с золотом Паралимпиады

Ламия Велиева завоевала &quot;золото&quot; Паралимпиады в беге на 100 метров

Ламия Велиева завоевала "золото" Паралимпиады в беге на 100 метров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы